Bakırköy'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Bakırköy\'de Cumhuriyet\'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Bakırköy'de düzenlenen Cumhuriyet'in 101. yılı şenlikleri kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi. 101 fotoğrafçıdan Türkiye'nin güzellikleri sergisi açıldı, müzik ve dans gösterileri yapıldı, Seyyah konseri ile etkinlikler sona erdi.

29.10.2024 10:51  Güncelleme: 10:57
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Bakırköy'de Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Belediyenin düzenlediği şenlik kapsamında, 'Cumhuriyet'in 101.Yılında, 101 Fotoğrafçıdan Türkiye'nin Güzellikleri' sergisinin açılışından Seyyah konserine kadar yüzlerce vatandaş, ilçenin dört bir yanında etkinliklerle buluştu.

Bakırköy Belediyesi, 'Cumhuriyet Bizim 101.Yıl Şenliği'nin üçüncü gününde ilçenin birçok yerinde çok sayıda etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde Cumhuriyet'in 101.Yılında 101 Fotoğrafçıdan Türkiye'nin Güzellikleri' sergisinin açılışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Bakırköy Sanatçılar Derneği'nin gerçekleştirdiği müzik performansın yanı sıra Bando, Canlı Heykel ve Jonglör etkinlikleri ile yediden yetmişe binlerce vatandaş neşe dolu anlar yaşadı.

Müziğin ve dansın birleştirici gücü Bakırköy'de

Sanat etkinlikleri, Yeşilköy sahilinde devam etti. Bakırköy Müzik Akademisi Korosu'nun performansının ardından tango gösterisini seyreden vatandaşlar müziğin ve dansın birleştirici gücüne tanıklık etti.

Seyyah konserinde Türkiye'nin hikayeleri şarkılarla yaşatıldı

'Cumhuriyet Bizim 101.Yıl Etkinlikleri'nin üçüncü günü, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen muhteşem etkinliklerle sonlandı. Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü'nün Folklor Gösterisi ile başlayan keyifli akşam, Seyyah konseri ile taçlandı. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Seyyah konserinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki hikayeleri tekrar yaşatan şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Konser programına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, şarkılara ilgiyle eşlik etti.

"Cumhuriyet'in kalesi olan Bakırköy'e hoş geldiniz"

Konser sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Ovalıoğlu, "Çok güzel bir gece yaşattınız bize, çok teşekkür ederim. Hani 'Aranıza gelmek istiyorum, evimde gibi hissettim' dediniz ya, çünkü siz 'Evimiz Bakırköy'e geldiniz. Aslında siz, Cumhuriyet'in kalesi olan Bakırköy'e geldiniz, hoş geldiniz. Cumhuriyet bizim, 101. yılımız kutlu olsun. Nice 100, bin yıllara" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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