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Bakırköy'de Telefon Bayisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Telefon Bayisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bakırköy'de telefon bayisine fatura ödemeye gelen Selman Ahmetefendioğlu, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Ahmetefendioğlu hastaneye kaldırılırken saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy\'de Telefon Bayisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
03.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:16
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BAKIRKÖY'de  telefon bayisine fatura ödemeye gelen Selman Ahmetefendioğlu silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Ahmetefendioğlu hastaneye kaldırılırken saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 15.40 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan telefon bayisine fatura ödemeye gelen Selman Ahmetefendioğlu, F.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Selman Ahmetefendioğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan F.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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