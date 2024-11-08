Bakü\'de Dev Bayrak Guinness Rekoru Kırdı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Devlet Bayrağı Meydanı'nda göndere çekilen Azerbaycan bayrağı büyüklüğüyle Guinness Rekorlar kitabına girdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Devlet Bayrağı Meydanı'nda dalgalanan Azerbaycan bayrağı, büyüklüğü ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 36 metre genişliğinde ve 72 metre uzunluğundaki büyük çaplı bayrak, 500 kilogramdan fazla ağırlığa sahip. İki gün önce 6 Kasım'da resmi olarak Guinness Rekorlar kitabına giren bayrak, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı törende göndere çekildi.

Bakü'deki Devlet Bayrağı Meydanı'nda 162 metre bayrak direği, 2010 yılında Guinness Rekorlar Teşkilatı tarafından, dünyanın en yüksek bayrak direği olarak onaylanmıştı. Daha sonra Tacikistan, Suudi Arabistan'daki ve Mısır'daki (201.9 m) bayrak direkleri bu rekoru yenilemişti. - BAKÜ