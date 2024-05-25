Bakü Hız Festivali Azerbaycan'da İlk Kez Gerçekleştirildi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk kez gerçekleştirilen Bakü Hız Festivali ziyaretçilerden büyük ilgi topladı.

Azerbaycan Otomobil Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Bakü Hız Festivali araba yarışı tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde yarış ve araba şovu dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Başkentte düzenlenen etkinlikte çok sayıda araç ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalde ABD'nin 1930-1940 yılları arasındaki efsanevi yarış arabaları konseptinde hazırlanmış arabalarla yarış ve drift gösterisi gerçekleştirildi. Çok sayıda özel aracın sergilendiği Bakü Hız Festivali'nde ziyaretçiler, son model arabaların gücünü ve konforunu deneyimleme fırsatı yakaladı. Bölgede motor sporlarını, kültürünü yaygınlaştırmak ve otomotiv endüstrisindeki en son başarıların sergilenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlik ziyaretçiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. - BAKÜ