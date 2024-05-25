Bakü Hız Festivali Azerbaycan'da İlk Kez Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakü Hız Festivali Azerbaycan'da İlk Kez Gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bakü Hız Festivali, araba yarışı tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde yarış ve araba şovu dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, özel araçların sergilendiği festivalde son model arabaların gücünü ve konforunu deneyimleme fırsatı yakaladı.

25.05.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk kez gerçekleştirilen Bakü Hız Festivali ziyaretçilerden büyük ilgi topladı.

Azerbaycan Otomobil Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Bakü Hız Festivali araba yarışı tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde yarış ve araba şovu dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Başkentte düzenlenen etkinlikte çok sayıda araç ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivalde ABD'nin 1930-1940 yılları arasındaki efsanevi yarış arabaları konseptinde hazırlanmış arabalarla yarış ve drift gösterisi gerçekleştirildi. Çok sayıda özel aracın sergilendiği Bakü Hız Festivali'nde ziyaretçiler, son model arabaların gücünü ve konforunu deneyimleme fırsatı yakaladı. Bölgede motor sporlarını, kültürünü yaygınlaştırmak ve otomotiv endüstrisindeki en son başarıların sergilenmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlik ziyaretçiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Bakü, Otomobil, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakü Hız Festivali Azerbaycan'da İlk Kez Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:43:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bakü Hız Festivali Azerbaycan'da İlk Kez Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement