BAL-GÖÇ seçimleri için Birlik ve Dayanışma Platformundan adaylık açıklaması - Son Dakika

Birlik ve Dayanışma Platformu, yaklaşan BAL-GÖÇ seçimleri için yönetime talip olduklarını açıkladı.

Birlik ve Dayanışma Platformu, Naim Süleymanoğlu Kültürevi'nde basın açıklaması yaptı. Toplantıda 14 Kasım Bulgaristan seçimleri ve yaklaşan BAL-GÖÇ kongresi ele alındı. BAL-GÖÇ seçimlerine aday olduklarını deklare eden Birlik ve Dayanışma Platformundan Hasan Öztürk, " Bursa'mız demografik olarak ülkemizde Balkan Türklerinin en yoğun yaşadığı vilayet, başka bir ifade ile Balkanlıların başkentidir. İnsanında, sokaklarında, ekonomisinde, çarşısında, sanatında, sosyal ve kültürel hayatında Balkanlar'ın izlerini taşır. Toplumsal teşkilatımızın çatı kurumu BAL-GÖÇ içerisindeki temsiliyetin tabanın ihtiyaçlarını karşılıyamaması, camiamızdaki birlik ve dayanışma hissiyatının zayıflamasına sebep olmuştur. Bu zayıflamayı hisseden, camiamıza hizmet etmiş kanaat önderleri ve toplumumuzun kılcal damarları yöre derneklerimiz ile yaklaşık üç yıl önce Birlik ve Dayanışma Platformunu oluşturduk. Bugün güçlü bir BAL-GÖÇ'e insanımızın ihtiyacı olduğu aşikardır" diye konuştu.

Hedeflerinden bahseden Öztürk, "Camiamızı temsil eden yörelerin, şubelerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın kendi belirlediği ve yetkilendirdiği temsilciler ile toplumsal temsiliyetin tabandan çatıya BAL-GÖÇ çatısı altında toplanması ve kurumsallaşmasını hedefliyoruz. Bu kurumsallığı, ancak bu büyük camiayı temsil eden STK'lar ile şubelerimiz ve kanaat önderlerimiz ile oluşturabiliriz. Bunun için bizler bir aradayız. Birlik ve Dayanışma Platformu bu ilkeleri ile herkese açıktır" dedi.

Sözlerine Balkan insanlarının özellikleri ile devam eden Öztürk, "Biz balkan insanları, ülkemizin ve Bursa'mızın aydın, çalışkan, üreten, eğitim seviyesi yüksek, demokratik, milletini devletini seven insanlarıyız. Bu özelliklerimiz ile gelişmiş demokrasinin temeli, güçlü sivil toplum örgütlenmesini de hep birlikte yeniden hayata geçirmeliyiz. Kimsenin adamı olmadan, kendimizin, çocuklarımızın geleceği için en iyi ekibi oluşturan, projeleri üreten ve bunları hayata geçirebilecek yönetimleri seçerek camiamızı ileriye hep birlikte taşımalıyız. Geniş katılımlı, bütün üyelerin oy kullanabildiği adaletli ve demokratik seçimler ile en iyiyi seçersek, kaybetsek de kırılmaz, güçleniriz. Güçlü, güvenilir, yenilikçi, geçmişini ve sorumluluğunu bilen, üreten, kültürü, geleneği ve insanı yaşatan, gündemi belirleyen ve tüm bunları tüzük ile koruma altına alan teşkilatımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA