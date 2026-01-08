Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı: "Balık Çiftliklerinin Pislikleri ile Deniz Kokmaya Başladı, Çürümüş Et Gibi Bir Koku Var"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, kentin kıyılarına yakın noktalarındaki balık çiftliklerinin çevre kirliliğine yol açtığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buraları denetlemesini istedi. Belovacıklı, "İhracat yapacağız diye halkın sağlığıyla oynanıyor. Lütfen bunun önüne geçilsin. Eğer bu iş daha da büyür, her taraf kafeslerle kaplanırsa, yasal yollardan halkın hakkını savunacağımızı buradan ilan ediyorum" dedi.

Belovacıklı, yaptığı açıklamada, son yıllarda Sinop ile Yakakent arasında sayıları hızla artan balık çiftliklerine dikkati çekti.

Tesislerin Sinop ve Gerze sahillerinde kirliliğe ve kötü kokuya neden olduğunu söyleyen Belovacıklı, söz konusu durumun bölge turizmini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Belovacıklı şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde Yakakent'ten Sinop'a kadar bütün denizimiz balık havuzlarıyla doldu. Burası Karadenizin, en fazla hamsinin ve palamudun tutulduğu, özellikle kıyı balıkçılığının en güzel yapıldığı yerlerden biri. Ama maalesef tam kıyı balıkçılarımızın bulunduğu yerlere sıra sıra kafesler konuluyor. Bu kafeslerin önceden 3 mil açığa, derin sulara yerleştirilmesi gerekiyordu ki sulardaki kirlilik sağa sola yayılsın, bir noktada toplanmasın. Biz, balık kafesleri ilk kurulduğunda dava açmıştık. Benim geçen dönemimde bunları engellemiştik. Ancak son zamanlarda devlet politikası da bu yönde gelişti. 'İhracat yapıyoruz, balık yetiştiriyoruz, ülkenin buna ihtiyacı var' deniliyor. Ancak bunların yasal çerçevede yapılması gerekiyor. Yapılan işin vatandaşa, denizlerimize ve kıyılarımıza zarar vermemesi şart.

"Kafeslerde yemlenen balıkların artıkları ve dışkıları dibe çöküyor"

Kafeslere balık koyuyorlar ve yemliyorlar. Bin tonun üzerindeki üretimler için ÇED alınması gerekiyor. Ama ÇED raporlarında 950 ton gösteriliyor. Bunu kim ölçüyor, o da belli değil. Bu kafeslerde yemlenen balıkların artıkları ve dışkıları dibe çöküyor. Kış boyunca orada kalıyor ve o bölgede oksijen tamamen tükeniyor. Kafeslerin tabanındaki oksijen bitiyor. ya bu birikintilerin temizlenmesi gerekiyor ya da kafeslerin yerinin değiştirilmesi gerekiyor. Ancak kafesleri alıp sadece 3-5 metre ileri taşıyorlar. Oksijen olan bir noktaya götürüyorlar ama bu sefer de dipteki pislikler, sanki kanalizasyonummuş gibi denize yayılıyor. Dokunduğunuzda hemen dağılıyor, adeta kanalizasyon gibi. Oysa Gerze'de denize akan bir kanalizasyon yok. Balık çiftliklerinin pislikleri ile deniz kokmaya başladı, çürümüş et gibi bir koku var.

"Yasal yollardan halkın hakkını savunacağımızı buradan ilan ediyorum"

Biz turizm kentiyiz. Denize giren vatandaşlar bu konuda şikayetlerini bize iletmeye başladı. 'Kanalizasyon akıyor' diyorlar. Gidip bakıyoruz, balık pisliği olduğunu görüyoruz. Bu atıkların hakim rüzgarlarla açığa taşınacağı şekilde, daha derin sulara götürülmesi gerekiyor. Ama şimdi kafesler neredeyse kıyıya kadar yapıldı. Mantar gibi ürüyorlar. Her gün bakıyoruz, 3-5 tane daha kafes konmuş. Allah aşkına, burada yaşayan insanların sağlığını da düşünün. Devlet görevlilerine, Tarım İl Müdürlüklerine ve Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum; bunlar denetlensin, araştırılsın. İhracat yapacağız diye halkın sağlığıyla oynanıyor. Lütfen bunun önüne geçilsin. Eğer bu iş daha da büyür, her taraf kafeslerle kaplanırsa, yasal yollardan halkın hakkını savunacağımızı buradan ilan ediyorum."