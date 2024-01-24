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Balıkçı tezgahlarında çeşitliliğin az olması fiyatlara yansıdı - Son Dakika
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Balıkçı tezgahlarında çeşitliliğin az olması fiyatlara yansıdı

Kırklareli'nde balıkçılar denizden umut bekliyor. Ocak ayının sonuna yaklaşıyor olmamıza rağmen balık tezgahlarındaki çeşitlilik az fiyatları beklentinin çok üzerinde kalıyor. Balıkçı esnafı, denizde balık bolluğunun az olduğunu ve bu yüzden çeşit kıtlığı yaşandığını dile getiriyor.

Balıkçı tezgahlarında çeşitliliğin az olması fiyatlara yansıdı
24.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 18:04
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Balıkçı tezgahlarında çeşitliliğin az olması fiyatlara yansıdı

Kırklareli'nde balıkçılar denizden umut bekliyor

KIRKLARELİ - Ocak ayının sonuna yaklaşıyor olmamıza rağmen balık tezgahlarındaki çeşitlilik az fiyatları beklentinin çok üzerinde kalıyor.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 55 yıllık balıkçı esnafı olan Sami Küçük, denizde balık bolluğunun az olduğunu, bu yüzden çeşit kıtlığı yaşandığını ve az olan balıkların da pahalıya satılmak zorunda kalındığını dile getirdi.

Küçük, 15 - 20 güne çinakopun bollaşmasını beklediklerini belirterek, "Fazla çeşit bolluğu yok. Allah'tan hamsi ve istavrit var, onlar sayesinde dükkanları açıp kapatıyoruz. Geçen seneki palamut bolluğundan dolayı palamutlar ve çinakop denizdeki bütün küçük balıkları silip süpürdü. Hamsi ve istavrite şükrediyoruz. Başka çeşit balıklar da tabii ki var ama denizde bolluk olmadığı için fiyatları biraz daha pahalı. Belki 15-20 gün sonra çinakop bollaşırsa insanlara güzel balık yedirebiliriz. Arada orkinos gibi balıklar da geliyor ama her zaman da olmuyor ara ara geliyor. Sezonumuzun az bir zamanı kaldı" dedi.

Tezgahtaki balık fiyatları ise şu şekilde:

Uskumru 120 lira, hamsi 120 lira, istavrit 100 lira, çupra ve levrek tane (ortalama yarım kilo) 100 lira, levrek tane(ortalama yarım kilo) 100 lira, Norveç somon kilosu 300 lira

Marmara palamudu yerli olarak tanesi 100 lira, sarı mezgit kilosu 120 lira.

Kaynak: İHA
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Lüleburgaz, Kırklareli, Balıkçılık, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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