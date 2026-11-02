Balıkesir Altıeylül'de görme engelli 9 öğrenciye 30 cüzlük Braille Kur'an verildi - Son Dakika
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Balıkesir Altıeylül'de görme engelli 9 öğrenciye 30 cüzlük Braille Kur'an verildi

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Balıkesir Altıeylül\'de görme engelli 9 öğrenciye 30 cüzlük Braille Kur\'an verildi
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Balıkesir Altıeylül'deki Sevim-Habil Say Kur'an Kursu'nda görme engelli 9 öğrenciye Braille alfabesiyle basılmış 30 cüzlük Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Vali İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı programda öğrencilerle sohbet edilerek eğitimleri hakkında bilgi alındı.

Altıeylül Müftülüğü'ne bağlı Sevim-Habil Say Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda, görme engelli 9 öğrenciye Braille (kabartma) alfabesiyle basılmış 30 cüzlük Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e erişimini kolaylaştıran anlamlı bir hizmet gerçekleştirildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Hacı Hüseyin Vakfı'nın (Amalara Hizmet Eden Vakıf) şartını yerine getirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında, görme engelli öğrencilere Braille (kabartma) yazıyla hazırlanmış Kur'an-ı Kerimler teslim edildi.

Programın ardından aynı Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu, öğrencilerle sohbet ederek eğitimleri hakkında bilgi aldı. Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra farklı kurslarda eğitim gören öğrencileri de ziyaret eden Vali Ustaoğlu, robotik kodlama eğitimi alan 8-9 yaş grubundaki çocuklarla yakından ilgilenerek derslerinde başarılar diledi.

Programa; Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı katıldı.

Kaynak: İHA
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