Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar - Son Dakika
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Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar

06.09.2022 13:36

Balıkesir'de dünyaevine girecek olan damat Hasan Yılmaz, köydeki "kavuşturma geleneği" sebebiyle zor anlar yaşadı. Damat Yılmaz'ın kafasına çiçekten taç takan arkadaşları, bir taraftan da etek giydirdi ve başına yemeni bağladı. Bununla da yetinmeyen gençler damadın yüzüne tencere karası sürdü.

Burhaniye ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde Aysel Kaçar ile dünya evine giren Hasan Yılmaz, sağdıç kavuşturma geleneği yüzünden arkadaşlarının eziyetine maruz kaldı. Damadın kafasına çiçekten taç takan arkadaşları, bir taraftan da etek giydirdi ve başına yemeni bağladı. Bununla da yetinmeyen gençler damadın yüzüne tencere karası sürdü.

Balıkesir'de damada Çin işkencesi! Yapmadıklarını bırakmadılar

KAÇIRMAYA DA ÇALIŞTILAR

Bir taraftan bunlar yapılırken, damadı kaçırma girişimleri de yaşandı. Yakınları damadı sıkı sıkı tutarken, gençlerin kaçırma girişimleri de başarıya ulaşmadı. Damada yapılan geleneksel eziyet bir saat sürdü. Sağdıç kavuşturma etkinliğinin ardından gelin alma yapıldı ve oyunlar oynandı. Geleneğin yaşatıldığını anlatan Abdurrahman Taşköprü, " Bu gün bir düğünü daha bitirdik. Damadımızı bir güzel boyadık. Geleneklerimiz ve adetimiz icabı damadı sağdıçlara vermedik. Bekçiliğini yaptık" dedi.

Balıkesir'de damada Çin işkencesi! Yapmadıklarını bırakmadılar

"ETEK GİYDİRDİLER"

Ali Atıcı da," Arkadaşları damadın yüzünü boyadı. Ondan sonra etek giydirdiler. Kafasına eşarp taktılar. Geleneğimiz bu gün de devam etti. Şu anda da gelin alma merasimine gideceğiz. Geleneklerimizi yaşatıyoruz" dedi. Dutluca Muhtarı Hüsnü Kaya ise," Köyümüzde sağdıç kavuşturma geleneği devam etmektedir. Damadın akrabaları damadı tutar. Sağdıçları da bunun ayakkabısını bir eşyasını almaya çalışır. Bu senelerden beri devam eden gelenektir. Bazen suyu çıksa da bu devam etmektedir. Böyle sürüp gidiyor" dedi.

Balıkesir'de damada Çin işkencesi! Yapmadıklarını bırakmadılar
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Kaynak: İHA

Hasan Yılmaz, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'kavuşturma geleneği' damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar - Son Dakika
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