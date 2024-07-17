Balıkesir Burhaniye Jandarma Komutanlığına yeni atama

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Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak'ın Sarıkamış'a atanmasıyla boşalan Jandarma Komutanlığına Binbaşı Ünal Bayhan atandı. Uşak'dan gelen Bayhan, ilçedeki görevine başlarken, Burhaniye'ye yabancı olmadığını söyledi.

Yörenin coğrafyasını sevdiğini kaydeden 43 yaşında 2 çocuk babası Binbaşı Ünal Bayhan, "Gördüğümüz kadarıyla Burhaniye huzurlu bir şehir. Tecrübelerimizi kullanarak daha huzurlu bir kent olması için çalışacağız. Yıllardır gelip gittiğimiz için yöreyi iyi biliyoruz" dedi. - BALIKESİR