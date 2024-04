Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık\'ta çalışmalara başladı

Yerel

31 Mart seçimlerinin ardından Ayvalık'a gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kent merkezi ve 20 ilçesinde yapılacak çalışmalara bir an önce başlamak için start verdi. Ayvalık'ta CHP İlçe Başkanlığı ile Belediye Başkanı Mesut Ergin'e yönelik teşekkür ziyaretlerinde bulunan Başkan Akın, "Meselelerin çözümü için yapacağımız çalışmalara başlayabilmek için bir dakika bile vaktimiz yok" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret ederek, yeniden belediye başkanlığı görevine seçildiği için kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye meclis üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akın, Türkiye'nin en önemli tatil merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta, Belediye Başkanı Mesut Ergin ile tam bir mutabakat içerisinde çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Ayvalık'ın çok uzun zamandan bu yana süre gelen bütün sorunlarının çözümü için hazırlanacak projeleri bir an önce hayata geçirmek istediklerini belirten Ahmet Akın, "Bunun için de bir an evvel çalışmalara başlayacağız. Bugün; büyükşehir belediyesinin yetkililerini çağırdım. Onlardan brifing alarak, bir an önce işlerimize başlayacağız. Zaman kaybedecek bir dakikamız bile yok." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Ayvalık'ın en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon, su ve yol gibi alt yapı sorunlarının ortadan kalkması için de bir an önce düğmeye basacaklarının mesajlarını verdi. - BALIKESİR