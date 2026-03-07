Başkan Akın\'dan Kadınlar Günü mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yayımladığı mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Toplumların gelişmişlik düzeyinin, kadınların hayatın her alanında ne kadar güçlü ve eşit şekilde yer aldığıyla ölçüldüğünü vurgulayan Başkan Akın, devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınların emeği, fedakarlığı ve kararlılığı; aileden ekonomiye, eğitimden yerel yönetime kadar hayatın her alanına değer katmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların hak, eşitlik ve adalet mücadelesini hatırlamak, onların toplumdaki yerini güçlendirmek ve daha adil bir gelecek için sorumluluğumuzu bir kez daha vurgulamak açısından büyük anlam taşımaktadır. Bu simge gün sadece bir çiçekle geçiştirilemeyecek kadar büyük önem taşıyor. Maalesef son zamanlarda vicdan sahibi herkesi derinden yaralayan kadına karşı şiddet ve istismar suçlarının sona ermesi için sadece devletimiz değil, toplumun tüm kesimleri sorumluluk üstlenmeli ve kamuoyu buna göre şekillendirilmelidir. Kadınlar vardır, buradadır, onları görmezden gelip bir kenara atmanın hiç kimseye ve hiçbir topluma yararı olmaz. Beşikteki bebeğini bırakıp cepheye mermi taşıyan Türk kadını, Cumhuriyet ağacı büyütülürken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde toplum katmanlarının üzerinde öncü rol oynayan, seçen ve seçilen Türk kadını, bugün bilimsel, sportif ve sanatsal anlamda ülkemizi dünyaya tanıtan Türk kadını vardır. Onu görmek herkesin karına, herkesin yararınadır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınların üretimde, yönetimde ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer aldığı bir Balıkesir için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Hayatın her alanında emek veren, üreten, büyüten ve geleceğimizi şekillendiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyor; eşit, adil ve umut dolu bir gelecek diliyorum." - BALIKESİR