Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Yerel

(BALIKESİR) - Her canlının olduğu gibi sokak hayvanlarının da yaşam hakları olduğunu ve bunun bilinciyle hareket etmekten bir an bile taviz vermeyeceklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sokak hayvanlarımızın yaşam haklarını engelleyen yasa teklifine ben de 'hayır' diyorum. Öldüren tarafta değil, yaşatan tarafta yer alalım" dedi.

Başkan Akın, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepki gösterdi. Göreve geldiği günden bu yana 270 can dostun sahiplendirildiğini belirten Akın, imkanı olan herkesi sokak hayvanlarını sahiplenmeye çağırarak, şunları söyledi:

"Bizler; belediyeler olarak kısırlaştırır, aşılar ve yerinde yaşatırız"

"Belediye başkanı olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı sorumluluklarımın farkındayım. Onların huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için doğayla barışık uygulamaları destekliyorum. Sokak hayvanlarımızın yaşam haklarını engelleyen yasa teklifine ben de 'hayır' diyorum. Öldüren tarafta değil, yaşatan tarafta yer alalım. 3 buçuk ayda 270 can dostumuzu sahiplendirdik, Balıkesir'de sahiplendirme seferberliği başlatalım, imkanı olan tüm hemşehrilerimi can dostlara yuva olmaya davet ediyorum. Her biri, bizlere Yüce Allah'ın emanetidir. Onların yaşam koşullarını iyileştirecek tüm uygulamaları hayata geçireceğiz. Devlet eliyle üretim durdurulsun, ticareti yasaklansın. Bizler; belediyeler olarak kısırlaştırır, aşılar ve yerinde yaşatırız."

Büyükşehir can dostlar için çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren; İvrindi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi, Bandırma, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde bulunan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezleri'nde can dostların bakım ve tedavileri özenli bir şekilde uzman kadrosuyla gerçekleştiriyor.

2 bin 778 can dosta tedavi

Başkan Akın'ın göreve geldiği günden bu yana Büyükşehir Belediyesi barınaklarından 270 can dost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Aynı süreçte, 2 bin 778 can dostu tedavi eden Büyükşehir, 2 bin 339'unu aşıladı, 2 bin 303'üne de kısırlaştırma işlemi yaptı. Son 3 buçuk aylık süreçte ise VETBÜS ve VETBULANS ile şehrin dört bir yanına giderek sokaktaki can dostların imdadına koşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 200 can dosta kuduz aşısı, 426'sına iç-dış parazit ilaçlama, 20 ultrason uygulaması ve 300 tedavi, bin 100 acil müdahale de bulundu. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sokaktaki can dostların beslenmesini üstlenen 3 binin üzerinde hayvansevere de 20 ton mama desteğinde bulundu.