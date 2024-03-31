Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Sandık Başında

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Kucağında oğlu Yavuz ile birlikte sıra bekleyen Başkan Yılmaz, "İnşallah seçimleri kazanıp halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi Çiğdem Batubey Ortaokulu 1338 numaralı sandıkta oy kullandı. Başkan Yılmaz sandık başına çocukları; Yavuz, Bora, Damla ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte gitti. Kucağında en küçük oğlu Yavuz, ile sandık sırasına giren Başkan Yılmaz, "Vatana millete hayırlı olsun" diyerek oy pusulasını sandığa attı. 'İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olur' diyen Başkan Yılmaz, "Bugün oyumuzu kullandık. Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Allah nasip etti 5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı yaptık, daha sonra da milletimizin onayıyla 5 yıl Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden adayız. İnşallah seçimleri kazanıp halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR