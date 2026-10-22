Balıkesir Büyükşehir Belediyesi park ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi park ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi park ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü, kaldırım ve durak ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çarşı bölgesinde kurallara uymayan araçlara yaptırım uygulandı; yaya geçişi, durak kullanımı ve esnafın indirme-bindirme işlemleri korunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla park ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Halkın huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için trafik düzenini korumak adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli kaldırımlarda yürüyebilmeleri, toplu taşıma duraklarını güvenle kullanabilmeleri ve esnafın malzeme indirme-bindirme esnasında sorun yaşamaması için kaldırım üzerine, toplu taşıma duraklarına ve sınırlı süreli yük indi bindi ceplerine park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde özellikle çarşı bölgesinde kaldırım üzerine park ederek yaya geçişlerini zorlaştıran, sınırlı süreli yük indi-bindi ceplerini işgal ederek esnafa mağduriyet yaşatan araçları kontrol eden ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen araçlara mevzuatın öngördüğü yaptırımları uyguladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarının otobüs duraklarına güvenli şekilde giriş çıkış yapması ve yolcuları güvenli bir şekilde bırakıp, alabilmesine engel olan hatalı parklara yönelik de denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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