Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Veli Aycan Anısına Pilav Hayrı Düzenledi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevli iken 2021 yılında Kurtdereli Güreşleri sonrası görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Veli Aycan adına Toplu Taşıma Merkezi'nde pilav hayrı düzenlendi.

9 Ağustos 2021 tarihinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri sonrasında görev dönüşü elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden zabıta personeli Veli Aycan adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Toplu Taşıma Merkezi'nde pilav hayrı düzenlendi. Pilav hayrına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk ve Aycan'ın mesai arkadaşları tam kadro katıldı.

"Personelimizin ailesinin daima yanındayız"

Görev şehidi Veli Aycan anısına düzenlenen pilav hayrıyla ilgili açıklama yapan Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, "9 Ağustos 2021 tarihinde Kurtdere Güreşleri'nin ardından görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında vefat eden personelimiz Veli Aycan'ın anısına ve ailesine bugüne kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her zaman onun ailesinin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR