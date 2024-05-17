Balıkesir Büyükşehir, can dostlarının yanında Büyükşehir, patili dostlar için mama dağıtıyor - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir, can dostlarının yanında Büyükşehir, patili dostlar için mama dağıtıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için ücretsiz mama yardımında bulunarak hem patili dostlarını hem de sokak hayvanlarına yardım eden hayvanseverleri sevindiriyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda iki farklı noktadan 3 bin hayvansevere bir günde 18 ton mama dağıtarak can dostların beslenmesine katkı sağladı.

17.05.2024 14:12  Güncelleme: 14:17
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Balıkesir Büyükşehir, can dostlarının yanında

Büyükşehir, patili dostlar için mama dağıtıyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için ücretsiz mama yardımında bulunarak hem patili dostlarını hem de sokak hayvanlarına yardım eden hayvanseverleri sevindiriyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda iki farklı noktadan 3 bin hayvansevere bir günde 18 ton mama dağıtarak can dostların beslenmesine katkı sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir gün içerisinde iki farklı noktadan 3 bin hayvansevere sokakta yaşayan can dostlar için 18 ton mamayı ücretsiz olarak dağıttı. Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ile şehir merkezinde bulunan Kültür, Sanat ve Etkinlikler Müdürlüğü önünde kurulan stantlarda mama dağıtımı yapıldı. Hayvanseverler, dağıtıma büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları mamaları, sokak hayvanlarıyla buluşturacak olan hayvanseverler yapılan dağıtımdan oldukça memnun kaldı. Gerçekleşen bu dağıtım sayesinde sokaklarda yaşayan can dostların beslenme ihtiyaçları daha kolay bir şekilde karşılanıyor. Sokak hayvanlarının güvenle, sağlıkla ve huzurla yaşaması için çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yaptığı uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edecek.

Desteklerin devamı gelecek

Sokak hayvanları için ücretsiz mama alan hayvanseverler, yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Sokak hayvanlarının sadece beslenmesi konusunda değil; barınma, sahiplendirilme ve rehabilitasyonu konusunda da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayvanseverlere mama dağıtmaya devam edecek.

Hayvanseverler çok memnun

Ücretsiz mama dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getiren hayvanseverler, Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasını desteklediklerini ve takdir ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sokaktaki hayvanlara yardım edilmesi çok daha farklı bir şey. Ben, bu tarz uygulamaların sokak hayvanları için harika bir şey olduğunu düşünüyorum."

Balıkesir Büyükşehir, can dostlarının yanında Büyükşehir, patili dostlar için mama dağıtıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir, can dostlarının yanında Büyükşehir, patili dostlar için mama dağıtıyor - Son Dakika

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