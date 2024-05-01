Balıkesir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlandı

Balıkesir\'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlandı

Balıkesir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları olaysız bir şekilde gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, işçilerin arasına karışarak bayramlarını kutladılar.

01.05.2024 13:44  Güncelleme: 13:49
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Balıkesir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı. Meydana inen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, işçilerin bayramını kutladı. Yıllarca sendikacılık yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise sendika yeleğini giyerek işçilerin arasına karıştı.

Balıkesir'de 1 Mayıs, İstanbul'un aksine olaysız kutlandı. Altıeylül ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı mevkisinde toplanan sendikalar, Kuvayi Milliye Meydanı'na yürüdü. Polis denetiminde üst araması yapılarak meydana alınan işçiler ve göstericiler şarkılar söyledi. Gösteriler sürerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, meydana geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu alanda halkın yoğun ilgisini gören Başkan Akın, bol bol fotoğraf çektirdi. İHA'ya özel konuşan Akın, "Bugün 1 Mayıs, Balıkesir'de emekçilerle birlikteyiz. Emekli emekçilerimizle de birlikteyiz. Ben tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs gününü kutluyorum" dedi.

Öte yandan, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ise yıllarca sendikacılık yapmasından dolayı meydanda üzerinde 'Hak, güvence, demokrasi' yazan sendika yeleği giydi, işçilerle beraber 1 Mayıs'ı kutladı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da meydanda partisi ile birlikteydi. Sarı, "CHP Balıkesir Milletvekili olarak her zaman meydanlardayız. Bugün Belediye Başkanlarımızla, emekçilerimizle meydanlardayız. Hakça bir düzen için meydanlardayız" dedi.

1 Mayıs gösterileri olaysız sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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