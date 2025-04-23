Balıkesir\'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Kurtdereli Spor Salonunda devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Kurtdereli Spor Salonundaki kutlamalarda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı gösteriler yer aldı. Öğrenciler hazırladıkları koreografilerle izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Kutlamaların finalinde gösteriler yapan öğrencilerin hazırladığı 105 yıl görseli ile il protokolü öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. - BALIKESİR