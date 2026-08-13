Balıkesir'de 6,7 Bin Hektar Alan Yanarak Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de 6,7 Bin Hektar Alan Yanarak Zarar Gördü

Balıkesir\'de 6,7 Bin Hektar Alan Yanarak Zarar Gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında çıkan üç büyük yangında 6.733 hektar alan yandı.

(BALIKESİR) - Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında çıkan üç büyük yangında 2 bin 514 hektar orman, 4 bin 219 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 6 bin 733 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında farklı noktalarda çıkan üç büyük yangının etkilediği alanların tespit sonuçları çıkarıldı.

KAYNAK MAKİNESİ ORMANI YAKTI

Balıkesir'de 27 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi'nde çıkan yangında bin 618 hektar orman, 3 bin 986 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 5 bin 604 hektar alan etkilendi. Yangının çıkış sebebinin ise kaynak makinesi olduğu, iki vatandaşın kullanımı sırasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sirayet ettiği belirtildi.

29 Temmuz'da Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde başlayarak Şahinderesi Mevkii Milli Park alanına yayılan yangında ise 36 hektar devlet ormanı ve 131 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 167 hektar alan zarar gördü. Yangının ilk önce ormanlık alan dışında çıktığı, sonrasında yayılarak ormanlık alanı etkilediği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, 31 Temmuz'da Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde başlayarak Kepsut ilçesi Tekkeışıklar Mahallesi'ne yayılan yangında Susurluk'ta 660 hektar orman ve 100 hektar orman dışı alan, Kepsut'ta ise 200 hektar orman ve 2 hektar orman dışı alan etkilendi. Yangında toplam 860 hektar orman ve orman dışı alan zarar gördü.

Üç yangının toplamında Balıkesir'de 2 bin 514 hektar ormanlık, 4 bin 219 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 6 bin 733 hektar alanın etkilendiği tespit edildi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Ağustos, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 6,7 Bin Hektar Alan Yanarak Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu’ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle... Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya yüklendi: Kaostan nemalanmak suretiyle...
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı

16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:52
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 19:20:00. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 6,7 Bin Hektar Alan Yanarak Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.