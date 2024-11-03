Balıkesir'de Ağaç Kesimi Protestosu

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Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yol yapımı çalışmaları sırasında çam ağaçlarının kesilmesi çevrecilerin tepkisine neden oldu. Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Filiz Sonsuz, "Birlikte örgütlenmezsek engel olmazsak elimizde yeşil alan kalmayacak" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ören yolu olarak bilinen Enver Güreli Bulvarı'nda yeni asfaltlama çalışmaları sırasında bazı ağaçların kesilmesi çevrecilerin tepkisine neden oldu. Enver Güreli Caddesi'nde toplanan vatandaşlar "Havama suyuma ağacıma dokunma" sloganları attı. Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü avukat Filiz Sonsuz, kesilen ağaçların yola zararının olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bir hafta kadar önce Ören yolunda, bu yolda yol yapımı çalışmaları bahane edilerek 2-3 tane ağacın kesildiğini duyduk. Tepkimizi hemen dile getirdik. Bunun burada bırakılması gerektiğini o ağaçların kimseye zarar vermediğini ve bunu anlamadığımızı açıkladık. Burhaniye Belediyesi ile yapılan görüşmelerde Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, bize bu işin Büyükşehir Belediyesi tarafında yapıldığını söyledi. Onun üzerine Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmede, 'Hayır onun bizimle ilgisi yok, Burhaniye Belediyesi'nin inisiyatifi, kararıdır uygulamasıdır' cevabını aldık. Burada anladık ki Burhaniye Belediyesi tarafından gerçeğe aykırı haber yayılıyor. ve bizler yanıltılıyoruz. Kamu görevlisi vatandaşını yanıltamaz. Kasten gerçeğe aykırı bilgi veremez.

Bunun üzerine anladık ki bu iş gerçekten Burhaniye Belediyesi ile ilgili bir tasarruf. ve dün akşam öğrendik ki Burhaniye Belediyesi bazı sivil toplum örgüt kurumlarını, bazı partileri bunun hakkında bilgilendirme yapmış. Bunun bizi ikna etmesi bekleniyor. Hayır ikna filan olmadık. Olmayacağız da. Yaratılan hukuksuzluktur. Şimdi emek ve demokrasi bileşenlerinin de meşruiyet kazandırılmaya çalışılıyor bu olaya. Şu ağaçların köklerine bakın. Halkaları saysanız yaşları çıkar, yazıktır. Bu ağaçların kimseye zararı yoktu. Taksi şoförleri ile konuşuyoruz. Trafik kazasına sebep olduğu ileri sürülüyor. 'O yolda 30 yıllık şoförüz bir kere bile o ağaçların sebep olduğu kaza duymadık görmedik' diyorlar. Bu da koca bir yalan. Yalanlarla idare ediliyoruz arkadaşlar. Uyanın artık. Şimdi bu ağaçların hesabını kim verecek. Vebalini kim çekecek? Bu iş burada kalmayacak. Bunu bilin. Buna ses çıkarmayanlar yarın Yedikardeşler Çamlığı içinde yapılabilecek bir şey kalmayacak. Birlikte örgütlenmezsek engel olmazsak elimizde yeşil alan kalmayacak. Bize diyorlar başka yere 60 tane diktik. Başka yer bizi ilgilendirmiyor. İsterse 160 tane dik. Bu ağaçların hiç kimseye zarar vermeyen ağaçların katledilen bu ağaçların bir açıklaması yok. Ondan sonra devamının geleceğini de biliyoruz. "