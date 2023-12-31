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Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda çalışan kadınların sayısı artıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda çalışan kadınların sayısı artıyor

Balıkesir'de akaryakıt istasyonlarında bugüne kadar yalnız erkeklerin yaptığı pompacılık işine kadınlar da el attı. Bu meslekte çalışmaya başlayan kadınların sayıları önemli ölçüde arttı. Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 10 çalışandan 6'sı kadınlardan oluşuyor. Kadınlar, akaryakıt vermenin yanı sıra araçların camlarını da siliyorlar. Kadın çalışanlar, işlerini severek yaptıklarını ve bayanların da bu işi yapabileceğini belirtiyorlar. İşletme sahibi ise kadın gücüne olan desteğini vurgulayarak, kadın çalışanların performansından memnun olduğunu ifade ediyor.

31.12.2023 - 15:22,  Güncelleme: 15:24
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Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda çalışan kadınların sayısı artıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de akaryakıt istasyonlarında bugüne kadar yalnız erkeklerin yaptığı pompacılık işine kadınlar da el attı. Bu meslekte çalışmaya başlayan kadınların sayıların önemli ölçüde artması dikkat çekti.

Burhaniye İlçesi Sanayi Sitesi yanındaki akaryakıt istasyonunda 10 çalışandan 6'sı kadınlardan oluşuyor. Kadınlar bir taraftan akaryakıt verirken, bir taraftan da araçların camlarını da siliyorlar. İşini severek yaptığını anlatan 2 çocuk annesi Ayşe Tufan, "3 aydır bu mesleği yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Zaten çok merak ettiğim bir işti. Bence bayanlarında yapabileceği bir iş. Bayanlar isteyip inandıktan sonra yapamayacağı bir iş yoktur" dedi. Nesibe Bulgaz da, "Bir aydan bu yana çalışıyorum. Severek yapıyorum işimi. Her bayanın deneyebileceği çalışabileceği bir yer olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel bir meslek" şeklinde konuştu.

Kadınların çalışmasından memnun olduğunu anlatan işletme sahibi Ahmet Uysal ise, "Burhaniye'de Çelebi Petrol de 10 tane çalışan arkadaşımız var. Bunların 6'sı kadın arkadaşlarımızdan oluşuyor. Kadın gücüne desteğimiz sonsuz. Pompa da, markette ve muhasebe bölümünde çalışan 6 tane kadın arkadaşımız var. Hepsi işinde dört dörtlük çalışıyor. Erkeklerden daha iyi çalışıyor diyebilirim. Hepsinin çalışmasından memnunuz"

Balıkesir\'de akaryakıt istasyonunda çalışan kadınların sayısı artıyor
Kaynak: İHA
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