Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladı

08.03.2022 21:36

Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladıBALIKESİR Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Final Karşılaşmaları başladı.

Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladı

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Final Karşılaşmaları başladı. Burhaniye Bilim Sanat Merkezinde başlayan karşılaşmalara katılan 89 öğrenci Mangala'dan Reversi ve Küre'ye kadar 7 oyunla yarışacak.

Burhaniye'de İlkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında başlayan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmaları 16 Martta tamamlanacak. Bilim ve Sanat Merkezinde başlayan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin madalya ve başarı belgelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni verdi. Müdür Zihni, öğrencilere başarı dilerken, yarışmada görev alan öğretmenlere de teşekkür etti. Yarışmaların 16 Martta tamamlanacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunlarının Burhaniye ayağını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz kendi okullarındaki yarışmaların sonucunda elde ettikleri başarılarla ilçedeki final yarışmalarına katılmaya hak kazandılar. 7 Şubat 4 Mart arasında kendi dallarında bu yarışmanın etkinliklerine katıldılar. Bu çalışmaları sonucunda ilçe finalleri, 7-16 Mart arasında yapılacaktır. Bu günkü çalışmamız başladı. İnşallah, 16 Martta 89 öğrencimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin finalini yapacağız. Ben, bu etkinliğe katılan öğrencilerimize ve çalışmalarda destek olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladı
Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladı
Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladı

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milli eğitim bakanlığı, Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Akıl ve Zeka Oyunları final yarışmaları başladı - Son Dakika


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