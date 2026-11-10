Balıkesir\'de Atatürk\'ün 99. ölüm yıldönümünde sirenlerle saygı duruşu yapıldı

Balıkesir'de Atatürk'ün 99. ölüm yıldönümünde sirenlerle saygı duruşu yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün 99. ölüm yıldönümünde saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı ve 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Trafikteki vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
Balıkesir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 99. yıldönümünde saat 9'u 5 geçe çalan sirenlerle birlikte 1 dakikalığına saygı duruyunda bulunuldu. Trafikte vatandaşlar araçlarından da inerek saygi duruşuna geçti.
Kaynak: İHA
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