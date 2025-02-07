Balıkesir'de Atatürk'ün Gelişi İçin Yapay Zeka Destekli Sinevizyon Gösterimi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 102'nci yılına özel yapay zeka desteğiyle sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir ile arasında kopmaz bağlar olan Ulu Önder'imizin Balıkesir'e gelişinin 102'nci yılında belediye binamıza yansıttığımız video ile hem gurur hem de hüznü bir arada yaşadık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu güzel vatanın emanetçileriyiz" dedi.

6 Şubat 1923'te Balıkesir'e gelen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o anlara ilişkin görüntüleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapay zeka desteğiyle video haline getirildi. Atatürk'ün Zağnos Paşa Camii'nde okuduğu hutbedeki sözlerin de yer aldığı videoda, bazı fotoğraflar yapay zeka teknolojisi ile hareketlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan çalışma kapsamında Atatürk'ün kente gelişinin 102'nci yılında Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yansıtılan görüntüler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ses modellemesi ile aktarılan metinde, Atatürk'ün sesi kullanıldı. 10. Yıl Nutku'ndan "Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni niteliği ve büyük medeni kabiliyeti. Bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır" sözleri alınırken, Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii'nde okuduğu hutbeden de "Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Milli emeller, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil, millet fertlerinin tamamının arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir" sözleri kent sokaklarında yankılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "İstiklal madalyalı bir dedenin torunu olarak gururla ifade etmek isterim ki kalbi Kuvayi Milliye ile atan her bir vatan evladı Mustafa Kemal'in askeridir. Biz Balıkesirliler olarak Kuvayi Milliye ateşinin yandığı bu memleketin yiğit evlatlarıyız. Ata'mıza olan sevdamızın eşi benzeri yok. Balıkesir ile arasında kopmaz bağlar olan Ulu Önder'imizin Balıkesir'e gelişinin 102'nci yılında belediye binamıza yansıttığımız video ile hem gurur hem de hüznü bir arada yaşadık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu güzel vatanın emanetçileriyiz" diye konuştu.