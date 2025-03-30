Balıkesir\'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Balıkesir'de bayram namazını müteakiben Zağnos Paşa Cami'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. AK Parti ve CHP'nin önde gelen isimleri bayram namazı sonrası bayramlaştı.

Balıkesir protokolü ve vatandaşlar tarihi Zağnos Paşa Cami'nde bayram namazı kıldıktan sonra bayramlaşma törenine katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayram namazına Balıkesir Valisi İsmail Hatipoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, CHP Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin katıldı. Kılınan bayram namazı sonrasında bürokratlar, siyasiler ve vatandaşlar bayramlaştı. Cami çıkışında ise Zağnos Paşa türbesinde dua okundu.

Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, memleketi olan Gönen ilçesinde bayram namazına katılırken, Balıkesir de yapılan bayramlaşma töreninde Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eski Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da hazır bulundu. - BALIKESİR