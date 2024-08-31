Balıkesir'de Büyük Zafer'in 102'nci Yılında Görkemli Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Büyük Zafer'in 102'nci Yılında Görkemli Kutlama

Geniş Video İzle

Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. On binlerce Balıkesirli, Türk bayrakları ve meşalelerle Büyük Zafer'in coşkusunu yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen fener alayına, Başkan Ahmet Akın ve diğer siyasi temsilciler de katıldı. Balıkesir halkı, Atatürk'ün izinde olduğunu vurgulayarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

31.08.2024 09:52  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. On binlerce Balıkesirli, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Büyük Zafer'in coşkusunu doyasıya yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı onuruna düzenlenen fener alayı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle sokağa inen on binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayı, Gar Meydanı'ndan başlayıp Kuvayı Milliye Meydanı'nda son buldu. Bando takımının marşları eşliğinde yürüyen vatandaşların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları cadde ve sokaklarda yankılandı. 7'den 70'e her yaştan Balıkesirlinin katıldığı fener alayı, büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu.

Fener alayına, Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve vatandaşlar katıldı.

"Balıkesir, Atatürk'ün izinde"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprakları için savaşan tüm gazilerin, canını veren tüm şehitlerin her birini şükran ve minnetle andıklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bizim için en büyük bayramlardan bir tanesi. Biz de Kuvayı Milliye'nin başşehri Balıkesir'de, hemşehrilerimle birlik beraberlik içinde bu coşkuyu paylaşıyoruz. Bu etkinlikleri hazırlarken hem Karesi Belediyemiz hem Altıeylül Belediyemizle birlikte organize ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir yürüyüş yaptık, coşkuyla kutluyoruz. Biz, memleketimizi çok seviyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yolumuza devam ediyoruz. Emanet aldığımız Cumhuriyetiimizi ilelebet yaşatacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Zafer Bayramı'na yakışır kutlama

Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen konserde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ezgi Abacı, en sevilen şarkıları seslendirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Komutanlığı'nın Bando Konseri ile devam etti. Kahramanlık türküleri çalan bando ekibinin performansı, vatandaşlar tarafından uzun süre alkış aldı. Kuvayı Milliye Meydanı'nda coşkuyla şarkılara eşlik eden Balıkesirliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıllar sonra böyle güzel etkinliklerle kutlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Başkan Ahmet Akın'a teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Büyük Zafer'in 102'nci Yılında Görkemli Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
14:38 Giray Altınok’un yeni dizisi Karşılaşmalar’dan ilk fragman yayınlandı Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 Sorumlular için hesap vakti Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
14:00 Galatasaray’da Hakim Ziyech’in eski takımına dönme ihtimali Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali
13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Wilfried Zaha, Lyon’a kiralık olarak transfer oluyor Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
13:39 Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 10:31:49. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Büyük Zafer'in 102'nci Yılında Görkemli Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement