Balıkesir'de Büyük Zafer'in 102'nci Yılında Görkemli Kutlama

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(BALIKESİR) - Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. On binlerce Balıkesirli, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Büyük Zafer'in coşkusunu doyasıya yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı onuruna düzenlenen fener alayı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle sokağa inen on binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayı, Gar Meydanı'ndan başlayıp Kuvayı Milliye Meydanı'nda son buldu. Bando takımının marşları eşliğinde yürüyen vatandaşların "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları cadde ve sokaklarda yankılandı. 7'den 70'e her yaştan Balıkesirlinin katıldığı fener alayı, büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu.

Fener alayına, Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve vatandaşlar katıldı.

"Balıkesir, Atatürk'ün izinde"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprakları için savaşan tüm gazilerin, canını veren tüm şehitlerin her birini şükran ve minnetle andıklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bizim için en büyük bayramlardan bir tanesi. Biz de Kuvayı Milliye'nin başşehri Balıkesir'de, hemşehrilerimle birlik beraberlik içinde bu coşkuyu paylaşıyoruz. Bu etkinlikleri hazırlarken hem Karesi Belediyemiz hem Altıeylül Belediyemizle birlikte organize ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir yürüyüş yaptık, coşkuyla kutluyoruz. Biz, memleketimizi çok seviyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yolumuza devam ediyoruz. Emanet aldığımız Cumhuriyetiimizi ilelebet yaşatacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Zafer Bayramı'na yakışır kutlama

Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen konserde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarından Ezgi Abacı, en sevilen şarkıları seslendirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Komutanlığı'nın Bando Konseri ile devam etti. Kahramanlık türküleri çalan bando ekibinin performansı, vatandaşlar tarafından uzun süre alkış aldı. Kuvayı Milliye Meydanı'nda coşkuyla şarkılara eşlik eden Balıkesirliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıllar sonra böyle güzel etkinliklerle kutlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Başkan Ahmet Akın'a teşekkür ettiler.