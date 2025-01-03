Balıkesir'de 'Çarşı 2025' Etkinliği 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Çarşı 2025' Etkinliği 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Balıkesir\'de \'Çarşı 2025\' Etkinliği 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Çarşı 2025' etkinliği, üreten kadınların el emeği ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla 5 gün boyunca 20 bin ziyaretçi ağırladı. Başkan Ahmet Akın, kadınların ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesi için kalıcı satış noktaları oluşturacaklarını duyurdu.

03.01.2025 18:11  Güncelleme: 18:16
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında hayata geçirilen 'Çarşı 2025' beş günde 20 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda üreten kadınlardan gelen talep üzerine Balıkesir Kent Konseyi tavsiye kararıyla hayata geçen "ÇARŞI 2025" 27-31 Aralık tarihleri arasında 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl konseptiyle hazırlanan etkinlikte kadınların hazırladığı el emeği ürünler tanıtılarak satışa sunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın destekleriyle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen proje kapsamında şehrin ticari hayatı da canlandı.

"Kadınların emeğine sahip çıkacağız"

Kadınların ürettiği ürünleri satabilecekleri kalıcı satış noktaları oluşturacakları müjdesini veren Başkan Ahmet Akın, "Kadınların emeğine sahip çıkıyoruz. Onların sosyal ve ekonomik anlamda toplumda güçlenmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların ekonomik anlamda özgüvenlerinin artması için iş gücüne katılımlarını önemsiyoruz. Kadın üreticilerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri kalıcı satış tesislerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

"Üreten kadınları her zaman destekliyoruz"

Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için üretimde daha aktif olmasının önemine değinen Arbil Akın, "Biz üreten kadınları her zaman destekliyoruz. Kadınların kendi emekleriyle yapmış oldukları her biri el emeği göz nuru ürünler tanıtıldı, satışa sunuldu. Keyifli ve güzel bir organizasyon oldu. Üreten ve ürettikleriyle aile bütçesine katkı sunan tüm kadınların yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Şehrin sosyal dokusuna kalıcı katkılar sunmayı amaçlıyoruz"

Kadınların aile ekonomilerine katkı sağlaması ve dayanışma ruhunun güçlenmesi açısından ÇARŞI 2025 projesini çok önemsediğini dile getiren Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Balıkesir Kadın Çalıştayı'nda, "Kadın ve Ekonomik Güçlenme" oturumunda üreten kadınların stant talepleri önemli bir ihtiyaç olarak öne çıktı.Bu talepler doğrultusunda kadınların ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirmeyi hedefleyen "Çarşı2025" projesi hayata geçirildi. Balıkesir Kent Konseyi'nin tavsiye kararları doğrultusunda, "Çarşı2025"in kalıcı bir kadın üretici satış merkezi olarak faaliyet göstermesi hedefleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve kıymetli eşi Arbil Akın'ın destekleriyle bu proje, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi, girişimcilik potansiyellerini açığa çıkarmayı ve şehrin sosyal dokusuna kalıcı katkılar sunmayı amaçlıyor" şeklinde konuştu.

102 stant kuruldu, 200 kadın desteklendi

Balıkesir'deki kadın girişimcileri buluşturan etkinlik kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında 102 stant kuruldu. Stantlarda 200 kadın, el emeği göz nuru ürünlerini satışa sundular. Örgü çantalardan, lezzetli yiyeceklere kadar pek çok farklı ürün çeşidinin yer aldığı ÇARŞI 2025'e vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 27 Aralık 2024'te kapılarını açan ve 31 Aralık'a kadar 5 gün boyunca hizmet veren ÇARŞI 2025, kadınların aile bütçelerine katkı sağlamaları için önemli bir fırsat oldu. Kadın kooperatifleri ve üreticiler için kalıcı satış yerleri oluşturacaklarının müjdesini veren Başkan Ahmet Akın, ailesiyle birlikte stantları ziyaret ederek, her üreticinin taleplerini de tek tek dinledi.

Desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür eden girişimci kadınlar, el emeği ürünlerinin tanıtım ve satışını rahatlıkla yapabildiklerini söylediler. Kadınlara iş hayatında daha fazla yer açmak amacıyla hayata geçirilen ve şehrin sosyal hayatına katkı sunan çalışma doğrultusunda gastronomiden kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara kadar pek çok tasarım da gün yüzüne çıktı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'Çarşı 2025' Etkinliği 20 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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