Balıkesir'de Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Balıkesir\'de Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '101. Yılda 1010 Uçurtma Şenliği'nde binlerce ay yıldızlı uçurtma gökyüzünü süsledi. Etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlenerek Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla kutladı.

28.10.2024 12:42  Güncelleme: 12:45
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Balıkesir'de Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "101. Yılda 1010 Uçurtma Şenliği"nde ay yıldızlı binlerce uçurtma gökyüzünü süsledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.

Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında 101. Yılda 1010 Uçurtma Şenliği düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleşen etkinliğe ilgi oldukça yoğun olurken 7'den 70'e herkes eğlenceli dakikalar yaşadı. Çamlık Hilal Minare önünde gerçekleşen programda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara uçurtmaları ücretsiz dağıtıldı. Uçurtmanın yanı sıra patlamış mısır, pamuk şeker ikram edilirken ve balon da hediye edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın'da çocukların ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Başkan Akın, hem çocuklarla hem de aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ay yıldızlı uçurtmaların havalanmasıyla gökyüzü, güzel görüntülere sahne oldu. Çocukların yanı sıra aileler de keyifli dakikalar geçirdiğini belirtirken Cumhuriyetin 101. yılını toplu halde kutlamanın çok ayrı bir duygu olduğunu ifade ettiler.

Kızıyla uçurtma heyecanı

Kızı Deniz'le birlikte uçurtma şenliğine katılan Begüm Han Ömeroğlu Gülada, "Kızımla birlikte uçurtma uçurmak için geldik. Kendi çocukluğumda da hiç uçurtma uçurmadım. Kızım Deniz'le birlikte bu heyecanı yaşamak istedik. Cumhuriyetimiz 101. Yaşında. ve ilelebet bizimle birlikte olacak. Uçurtma etkinliğiyle ilgili aklıma gelen ilk söz: "İstikbal göklerdedir" Onu ilelebet muhafaza etmek için elimizden geleni de yapacağız. Biz buradayız" diye konuştu.

"Bayrağımız hep dalgalansın"

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen uçurtma şenliğinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Sevda Baltacı, "Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutlamaktan çok onurlu ve gururluyuz. Bursa'dan geliyoruz. Uçurtma şenliğine katılmak bizim için gurur verici. Böyle etkinlikler bize coşku veriyor. Atatürkçü ruhumuzu daha da kamçılıyor. Aynı enerjiyi bizden çocuklarımızda alıyor. Mutluyuz. Bizler de bu etkinliklere katıldığımızda ne kadar yaşımız büyük olsa da çocukluğumuzdaki o duyguları yaşıyoruz. Bayrağımız hep dalgalansın" diye konuştu.

"Çok güzel bir gün"

Ailesiyle birlikte uçurtma şenliğine katılan Elif Can, "Bugün pamuk şeker ve mısır aldım. Çok eğlendim. Çok güzel bir gündü. Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve milletimizi kurtardı. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi. Mira Tonguç, "Çok güzel bir gün geçirdim. Ahmet Akın Başkanımız sağ olsun. Her şey muhteşem olmuş. Atatürk'ü anlatmaya cümlelerim yetmez. İyi ki varmış."dedi. İki çocuğuyla birlikte uçurtma uçuran Fatma Altın, "Çocuklarımla birlikte uçurduk. Çok eğlenceliydi. Böyle bir etkinlik yaptığı için Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz. Bu gururlu ve onurlu bir günü hep beraber geçirmek çok güzel" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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