Balıkesir\'de Deprem Haftası Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

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1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Balıkesir'de önemli bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı AKUB, AFAD, UMKE ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Çiğdem Batubey Ortaokulu'nda yapılan tatbikatta, öğrencilere ve öğretmenlere deprem anında doğru müdahale yöntemleri öğretildi.

Tatbikat, deprem anonsu ile başladı. Anonsun ardından, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini uygulayarak güvenli pozisyon aldılar. İkinci anonsla birlikte, hızla okul binasını terk eden öğrenciler, okul bahçesinde belirlenen güvenli toplanma alanlarında toplandılar.

Tatbikat sırasında, okulda mahsur kalan kişiler için Arama-Kurtarma Ekipleri devreye girdi. Ekipler, tatbikat senaryosuna göre mahsur kalan kişileri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti

Tatbikatta, öğrenci ve öğretmenlere afet ve acil durum yönetimi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. - BALIKESİR