Balıkesir'de Direk Dansı Skandali: İçişleri Bakanlığı Müfettiş Görevlendirdi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapılan direk dansının faturası ağır oldu. İçişleri Bakanlığı, yaşanan olayı kınayıp, konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiğini açıklarken, Altıeylül Belediyesi organizasyonun yapılmasıyla ilgili sorumlu olan yetkilinin görevden alındığını bildirdi. Direk dansı ile ilgili gelişmeler sürerken, Balıkesir'de bugün sivil toplum örgütleri gün içinde yaşanan olayı kınayarak toplu bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yapılan sahne gösterisi başta sosyal medya ve Balıkesir sokakları olmak üzere konuşulmaya devam ediyor. Bir kadının sahnedeki direğe tutunarak yaptığı hareketler gösterileri izleyenleri şok ederken, o anlara ait görüntüler de sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Verilen tepkiler üzerine Balıkesir Valiliği yaptığı açıklama ile 'Çocuklar bulunduğu bir ortamda genel ahlaki değerler ile bağdaşmayan bu gösteri kabul edilemez' şeklinde bir açıklama yaparak İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan kınama

Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, gösteriyi kınadı ve olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaşanan olayları aktarmaya çalışan Altıeylül Belediyesi ise "Kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçeklemiştir" dedi. Belediye, Kültür Müdürlüğü'nde konuyla ilgili olan yetkilinin görevden alındığını ve sahne gösterisini ortaya koyan firma ile ilgili de yaptırımların başlatıldığını açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın altında hemen hemen her partiden vatandaşların tepki cümleleri yer aldı.

Altıeylül Belediyesi yaşanan olayların ardından Gençlik Spor ve Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan Hakan Semerci ile Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'ın görevden alındığını duyurdu.

Öte yandan, Balıkesir'de yaşanan olayın ardından sivil toplum örgütleri de harekete geçti. Bugün cuma namazı çıkışında Balıkesir Sivil Toplum Platformu, Balıkesir Aile Platformu ve Eğitime Destek Platformu tarafından 'Çürümeye Dur Diyoruz' sloganı ile yaşanan olayı ve yetkililerini protesto etme amacıyla bir basın açıklaması düzenlenecek. - BALIKESİR