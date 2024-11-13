Balıkesir'de Ekmek Fırınlarına Sıkı Hijyen Denetimi - Son Dakika
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Balıkesir'de Ekmek Fırınlarına Sıkı Hijyen Denetimi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Altıeylül'deki ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi gerçekleştirerek, ekmeklerin gramajı, temizlik durumu ve fiyatlarını kontrol etti.

13.11.2024 12:27  Güncelleme: 12:36
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Balıkesir'deki fırınlarda sıkı denetim

Halk sağlığı için göz açtırmıyorlar

BALIKESİR - Halk sağlığı için sürekli denetimler gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Altıeylül'deki ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Altıeylül Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğinde ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim yapıldı.

Halk sağlığı için sürekli denetimler gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Altıeylül'deki ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi ile çıkan ekmeklerin gramaj denetimi, genel temizlik denetimi ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı. Altıeylül Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın da katıldığı denetimlerde ruhsat, depo ve üretim kontrolleri gerçekleştirildi. Ekmek fırınlarındaki satış ve üretim alanlarında yapılan denetimlerde görülen eksiklikler zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak iş yeri sahiplerine bildirildi.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda görevli Zabıta Komiseri Salih Demir, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi olarak ortak bir denetim yaptık. Denetlemede görmüş olduğumuz eksiklikleri tebligat olarak fırın sahiplerine bildirdik. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri, ekmeklerin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hazırlanması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Denetlemelerimiz sürekli olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Ekmek Fırınlarına Sıkı Hijyen Denetimi - Son Dakika

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