Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu

16.06.2022 13:56
Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli Ethem Zeybek, hobi olarak elektrikli ev aletlerini tamir etmeye başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli Ethem Zeybek, hobi olarak elektrikli ev aletlerini tamir etmeye başladı. İlçenin tek makine tamircisi olan 57 yaşındaki Zeybek, işini severek yaptığını ve işlere yetişemez hale geldiğini söyledi.

Burhaniye'de 5 yıl önce Ayvalık Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan 3 çocuk babası Ethem Zeybek, açtığı işyerinde dikiş makinelerini tamir etmeye başladı. Her türlü makineyi tamir eden Ethem Zeybek, son zamanlarda çeşitli elektrikli ev aletlerini de tamir etmeye başladı. Çırak bulunmadığını anlatan Zeybek, işlere yetişemez hale geldiğini söyledi. Evde her türlü tamiratı kendisinin yaptığını kaydeden Ethem Zeybek, evine tamirci girmediğini söyledi. İşini severek yaptığını kaydeden Zeybek, "25 yıl memuriyet işi yaptım. 2017 yılında emekli oldum. Evde daha önce bozulan her şeyi kendim yapıyordum. Eve pek usta girmezdi. Memuriyete girmeden önce dikiş makinesi tamirciliği ve çeyiz imalatı yapıyordum. Boş durmamak lazım. Dikiş makinesi tamirini benden başka da yapan olmadığı için burada dikiş makinesi tamir atölyesi açtım. Son zamanlarda dikiş makinesinin yanında çeşitli elektrikli ev aletleri de gelmeye başladı. Herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Ancak işlere yetişemez olunca bazı sınırlamalar getirmek zorunda kaldım. Burada çöpe gidecek pek çok eski elektrikli eşyayı çalışır hale getiriyoruz. Hem zamanımı geçirmek, hem harçlığımı çıkarmak, hem de vatandaşa hizmet açısından iyi bir iş yaptığıma inanıyorum. Ayrıca evde üç boyutlu tasarım ve üretim işleri ile de uğraşıyorum. Piyasada bulunamayan plastik parçalarını, bilhassa eski model araba olur, eski model alet olur, bütün parçalarını kırık şekilde bana getirdiklerinde bire bir aynısını üç boyutlu yazıcılarda üretiyorum. Emeklilikten sonra bu güzel bir hobi oldu. Hoşuma da gidiyor. Müşterinin yüzündeki memnuniyet beni sevindiriyor. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu
Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu
Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu
Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu - Son Dakika

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