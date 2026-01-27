Mola Evi'nde, özel öğrenciler birlikte börek ve kurabiye yaptı - Son Dakika
Mola Evi'nde, özel öğrenciler birlikte börek ve kurabiye yaptı

27.01.2026 12:00  Güncelleme: 12:02
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Ahmet Akın'ın öncülüğünde özel bireylere yönelik mutfak atölyeleri düzenlemeye başladı. Öğrenciler, atölyelerde hem mutfak becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (Mola Evi), Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın "Herkes eşit, herkes değerli" ilkesiyle engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle özel bireylerin gelişimi ve üretme becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sadece özel günlerde değil her zaman yanında olduğu özel bireylerin ihtiyaçları ve eğitimleri için çalışıyor. Bu nedenle atölyeler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin hayata katılımı, sosyalleşmesi, gündelik becerilerini kazanması ve yeteneklerini keşfetmesine imkan sağlıyor. Öğrencilerin ince ve kaba motor becerilerini desteklemeye yönelik düzenlenen mutfak atölyesi faaliyetlerine başlanan Mola Evi'nde, öğrencilerle birlikte börek ve kurabiye yapımı gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Mutfak atölyeleriyle öğreniyor

Eğitimlerine gündüz saatlerinde devam eden Mola Evi, sabah 08.30-12.30 saatleri ile öğleden sonra 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vererek engel türü ve yaş sınırı fark etmeksizin bütün özel bireylere kapılarını açıyor. 131 öğrenci, 7 öğretmen, 1 psikolog ve 1 engelli bakım personelinin bulunduğu Mola Evi'nde, öğrencilere servis hizmeti de sunuluyor. Mola Evi'nde; oyun odası, 2 bireysel sınıf, duyu bütünleme, görsel sanatlar sınıfı, mutfak atölyesi ve spor salonu yer alıyor. Gerçekleştirilen mutfak atölyeleri sayesinde öğrenciler hem mutfak kültürünü tanıyor hem üretiyor hem de ekip çalışma ruhunu öğreniyor. Derslerde öğrenciler etkileşimli sohbetler eşliğinde hazırladıkları ürünleri inceleyip değerlendiriyor; elde ettikleri lezzetleri paylaşarak hem tat alma becerilerini hem de deneyim kazanımlarını zenginleştiriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

