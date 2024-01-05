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Balıkesir'de 'Genç Ticaret Elçileri' yetişiyor - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Genç Ticaret Elçileri' yetişiyor

Burhaniye ilçesinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen 'Genç Ticaret Elçileri' projesi kapsamında, Dr. Murat Bayizit, Uluslararası Ticaret ve Bankacılık Finans öğrencileriyle bir araya geldi. Bayizit, öğrencilere ülkenin pazarlama elemanlarına olan ihtiyacı hakkında bilgi verdi ve gençlerin potansiyelini vurguladı. Ayrıca, dil bilmenin ihracat için önemine değindi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Balıkesir\'de \'Genç Ticaret Elçileri\' yetişiyor
05.01.2024 - 22:55,
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Balıkesir'de 'Genç Ticaret Elçileri' yetişiyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, İhracat odaklı birçok projenin mimarı olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 'Genç Ticaret Elçileri' projesini devam ettirirken, Dr. Murat Bayizit, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Bankacılık Finans öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktaran Bayizit, ülkenin pazarlama elamanlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Okuldaki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Salonunda öğrencilerle bir araya gelen BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Dr. Murat Bayizit, bilgilerini öğrencilerle paylaşmak için geldiğini söyledi. Ülkede üretim sıkıntısı olmadığını anlatan Murat Bayizit, başarılı pazarlama elamanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bayizit, "Biz bilgimizi paylaşmak için geziyoruz. Kaldıki günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Ancak, bilgileri olumlu yönde kullanmak gerekiyor. Ülke ve bayrak sevgisi olan gençlerle çalışıyoruz. Balıkesir, potansiyeli çok yüksek bir ilimiz. Hayatım boyunca gıda ve tarım ile uğraştım. Bilgimin zekatını vermek içinde buraya geldim. Gençler, kadınlar ve kobiler çok önemli. 1994-96 yıllarında İngiltere'ye gittim. Cebimde param yoktu. Bir kebapçı da iş buldum Üretme sıkıntımız yok. Pazarlama da sıkıntımız var. Üniversiteleri geziyorum. Çok yetenekli gençlerimiz var. Çok çalışmamız lazım. Kurallara uyan değil, kural koyan bir ülke olmalıyız. Okullarımızdaki eğitimin yanı sıra saha eğitimi olmalı. Avrupa yaşlanıyor. Bunun için biz çok şanslıyız. Dil bilmek çok çok önemli. Dil bilmeyen ihracat yapamaz. Mutlaka yabancı dil öğrenin ve aranan elaman olun. Yurt dışına gitmek zor değil. Ürettiğini ihraç eden insan benim için makbul insandır. Bilgiye ulaşmada çok iyiyiz. İletişim ve özgüven problemimiz var. Bu çözülünce çok iyi olacak. Sizlere ihtiyacımız var. Ülke meseleleri ile dertlenen insan olalım. Özgüveninizi yetirmeyin. Bizlerle iletişime devam edin. Çok çalışınca başaramayacağımız bir iş yoktur" dedi. Dr. Murat Bayizit öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Çok faydalı bir şöylesi olduğunu anlatan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak yeni yıla yeni bir etkinlikle girdik. Genç Ticaret Elçileri Projesinin mimarı olan Dr. Murat Bayizit'i ağırladık. Bu gün uluslararası ticaretin Türkiye ve dünya üzerindeki etkileri ve aynı zamanda yurt dışında nasıl bir kariyer planlaması yapılabileceğini öğrendik. Çok güzel bir söyleşi oldu. Öğrencilerimiz Murat beyin tecrübelerinden faydalandılar. Murat beye çok teşekkür ediyorum. Fakültemizde bu tür etkinlikler devam edecek" dedi. Prof. Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, Dr. Murat Bayizit'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: İHA
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