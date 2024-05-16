Balıkesir'de Gençler ve Sporcular, Gençlik Haftası'nda bir araya geliyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Gençler ve Sporcular, Gençlik Haftası'nda bir araya geliyor

Balıkesir\'de Gençler ve Sporcular, Gençlik Haftası\'nda bir araya geliyor

Balıkesir'de Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde gençler, Atletizm Şenliği, bisiklet turu, basketbol ve voleybol turnuvaları gibi birçok etkinlikte bir araya gelerek yeteneklerini sergileyecekler. Gençlik Haftası kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve hafta boyunca renkli etkinliklerle devam edecek.

16.05.2024 10:45
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Balıkesir'de Gençler ve Sporcular, Gençlik Haftası'nda bir araya geliyor. Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası, gençlerin önemini vurgulayarak onların potansiyelini ve enerjisini kutluyor.

Türkiye'de hafta boyunca süren programlarda gençler, Balıkesir'de de Atletizm Şenliği, bisiklet turu, basketbol ve voleybol turnuvaları, gençlik konserleri, sergiler, eskrim ve su topu turnuvaları gibi geniş bir yelpazede bir araya gelerek birbirinden renkli etkinliklerde yeteneklerini sergileyecekler.

Balıkesir'de heyecan ve coşkuyla karşılanan Gençlik Haftası kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Geniş katılımla gerçekleşen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak göndere bayrak çekildi.

İl Müdürü Özalp, "Gençlik Haftası, gençler arasında dayanışmayı artırmak, liderlik ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu etkinlikler, gençlerin daha aktif ve bilinçli bir şekilde toplumda yer almasını teşvik ediyor. Aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalarını, vatanseverlik duygularını geliştirmelerini ve daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarını amaçlıyor. Tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de Gençlik Haftası birbirinden renkli etkinliklerle hafta boyunca dolu dolu kutlanmaya devam edecek. Tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Gençler ve Sporcular, Gençlik Haftası'nda bir araya geliyor - Son Dakika

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