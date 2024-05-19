Balıkesir'de Gençlik Festivali ile 19 Mayıs coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Gençlik Festivali ile 19 Mayıs coşkusu yaşandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'de Gençlik Var' sloganıyla düzenlediği 'Gençlik Festivali' ile kutladı. Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi ve konserler ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.

19.05.2024 17:24  Güncelleme: 17:32
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(BALIKESİR) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'de Gençlik Var" sloganıyla düzenlediği "Gençlik Festivali" ile kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca gençler için çeşitli etkinliklere sahne olan bir festival düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'de Gençlik Var" sloganıyla düzenlediği "Gençlik Festivali" ile bayram coşkusunu tüm kente yaydı. Hem Avlu Yaşam Merkezi'nde hem de Kuvayı Milliye Caddesi ve Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda 16-19 Mayıs günleri arasında kurulan sahnelerde konserler ve tiyatro gösterileri vatandaşlarla buluştu.

İki gün boyunca Milli Kuvvetler Caddesi trafiğe kapatarak resim ve ebru atölyeleri, müzik dinletilerinden zeybek ve modern dans gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, sanatı sokağa taşıdı.

Başkan Akın, 19 Mayıs sabahı Atatürk anıtına çelenk bırakmaya beraberindeki bando takımı ve büyük bir kortejle marşlar eşliğinde gitti. Törende konuşan Başkan Akın, şunları söyledi:

"BALIKESİR, MİLLİ MÜCADELENİN ÖRGÜTLÜ BİR HAL ALDIĞI İLK VİLAYET"

"Bu bayram; milletimizin,  vatan sınırlarında esaret toprağına gömülmüş mevcudiyetinin, 'Ya istiklal ya ölüm' haykırışlarıyla adeta yeniden var olduğu ve gençlik adıyla çiçek açtığı şanlı tarihimizin nişanesidir. 105 yıl önce Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki bir grup vatansever Türk, kısıtlı imkanlar dahilinde zorlu bir yolculuk başlattı. 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a çıkılan bu yolculuk; sadece ülke tarihimizin değil, tüm coğrafyamızın en önemli yolculuğuydu. Bu asil yolculuk, kısa bir süre içinde Balıkesir'deki cesur atalarımız başta olmak üzere düşmana karşı mücadele eden Kuvayımilliyeci vatanseverlerin yaktığı tam bağımsızlık ateşiyle bütünleşti ve Milli Mücadelemizin adı oldu. Balıkesir'imiz bu mücadelenin örgütlü bir hal aldığı ilk vilayet olarak bu özel günde bizlere ayrı bir gurur yaşatıyor.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE EMANETİNE TÜM VARLIĞIMIZLA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Gençlerimiz, bizler için çok önemli. Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in bağrında büyümüş vatan evlatları olarak atalarımızdan yadigar kalan tam bağımsız Türkiye emanetine tüm varlığımızla sahip çıkıyoruz; bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ben de İstiklal Madalyası sahibi bir dedenin torunu sıfatıyla üstlendiğim sorumluluğun bilincindeyim. Kuvayımilliye'nin doğduğu yer olan Balıkesir'imize sahip olduğu tarihi rol dolayısıyla, hak ettiği İstiklal Madalyası'nı kazandırabilmek için var gücümle mücadele ettim, etmeye devam edeceğim. Bu mücadelem, Kuvayımilliye kahramanlarımıza ve bize tam bağımsız vatanımızı emanet eden atalarımıza vefa borcumdur."

Balıkesir\'de Gençlik Festivali ile 19 Mayıs coşkusu yaşandı
Kaynak: ANKA

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