Balıkesir'de İşçi Ölümü İddianamesi Hazırlanmıştı

Yerel

(BALIKESİR)- Balıkesir'de 11 işçinin ölümüne sebep olan facianın iddianamesi hazırlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Balıkesir Barosu Başkanı Hakan Topaloğlu, "İddianamede de açıklandığı gibi, işletmede üretim hırsından kaynaklanan ihmaller zinciri ve çalışanların üretim ve depolama ile ilgili uyarı ve taleplerinin kulak ardı edilmesinden kaynaklanan aymazlık ve bilimsel akıldan yoksun bir zihniyet, insanlarımızın ölümüne yol açmıştır. Sadece Balıkesir'de değil ülkemizin her yerinde yaşanan iş kazalarının ve hatta trafik kazalarının dahi temel nedeni, bilimsel akıldan yoksunluk ve insana değer vermeyen zihniyettir" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı A.Ş. fabrikasında 24 Aralık 2024'te meydana gelen ve 11 çalışanın hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada iddianamenin hazırlanmasının ardından Balıkesir Barosu Başkanı Hakan Topaloğlu, yazılı açıklama yaptı. İhmaller zincirine dikkat çeken Topaloğlu, "İşletmede üretim hırsından kaynaklanan ihmaller zinciri ve çalışanların üretim ve depolama ile ilgili uyarı ve taleplerinin kulak ardı edilmesinden kaynaklanan aymazlık ve bilimsel akıldan yoksun bir zihniyet, insanlarımızın ölümüne yol açmıştır" dedi.

"Ölümlerin nedenini ölenlerin başına yıkan bir zihniyetin egemen olduğu yılları yaşıyoruz"

Balıkesir Baro Başkanı Topaloğlu, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir'imizde 24 Aralık 2024 tarihinde mühimmat üreten özel bir işletmede meydana gelen patlamanın 11 yurttaşımızın ölümüne ve çoğu yurttaşımızın da yaralanmasına neden olmasının ardından patlamaya yıldırım düşmesi ve terör saldırısı dahil hangi nedenin yol açtığı belirsizliğini korudu. Baromuzca yılbaşı nedeniyle yapılan açıklamada da ülkemizde ölümle sonuçlanan olayların kaza deyip geçilmesinin ve olaylara bilimsel bakıştan uzaklaşılmasının aslında ölümlerin temel nedeni olduğunu açıklamıştık. Balıkesir'de yaşanan patlama sonrası da bu kaygımızın tekrar yaşanmaması için Balıkesir Barosu avukatları olarak soruşturma dosyasında etkin rol almaya ve olayın gerçek nedeninin ortaya çıkarılması için katkıda bulunmaya gayret ettik. Daha önce de ısrarla belirttiğimiz gibi, ülkemizdeki işletmelerde yıllardır yaşanan ölümlerin ve yaralanmaların kaza deyip geçilmesi ve unutturulması, sorunun temel kaynağıdır. Yaşanan olaylardan ders alan, aklın ve bilimin yolunu uygulayan, tedbirler alan ya da bu olayların yaşanmaması için çalışan kurum ya da işletmelerin değil, olayları unutturan ve hatta ölümlerin nedenini ölenlerin başına yıkan bir zihniyetin egemen olduğu yılları yaşıyoruz."

"İşletmede üretim hırsından kaynaklanan ihmaller zinciri, insanlarımızın ölümüne yol açmıştır"

Patlama sonrası başlatılan soruşturma sürecine de değinen Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Patlamada ölenlere kusur yükleyen bilirkişi raporlarına karşın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı ve nedenlerini bulmaya çalışan ve soruşturmanın bilimsel ve hukuksal anlamda sağlıklı yürümesi için titizlik gösteren çalışmaları sonucunda Mahkemeye sunulan iddianame ile patlamanın ve ölümlerin gerçek nedeni ve sorumluları açıklanmaya çalışılmış ve bu kapsamda da Savcılık soruşturması bilimsel ve hukuksal anlamda özen gösterilmiş ve adalete ulaşmayı hedefleyen bir soruşturma kimliğini kazanmıştır. İddianamede de açıklandığı gibi, işletmede üretim hırsından kaynaklanan ihmaller zinciri ve çalışanların üretim ve depolama ile ilgili uyarı ve taleplerinin kulak ardı edilmesinden kaynaklanan aymazlık ve bilimsel akıldan yoksun bir zihniyet, insanlarımızın ölümüne yol açmıştır. Sadece Balıkesir'de değil ülkemizin her yerinde yaşanan iş kazalarının ve hatta trafik kazalarının dahi temel nedeni, bilimsel akıldan yoksunluk ve insana değer vermeyen zihniyettir."