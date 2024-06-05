Balıkesir'de Kadın Şoför Takdir Topluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Kadın Şoför Takdir Topluyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, toplu taşıma araçlarında şoförlüğe başlayan Ceyda Erkol, performanslarıyla takdir topluyor. 8 yıldır direksiyon sallayan kadın şoför Ceyda Erkol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında yolculara hizmet veriyor.

05.06.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, toplu taşıma araçlarında şoförlüğe başlayan Ceyda Erkol, performanslarıyla takdir topluyor.

8 yıldır direksiyon sallayan kadın şoför Ceyda Erkol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında yolculara hizmet veriyor.

Yaklaşık 8 yıldır şoförlük yaparak geçimini sağlayan Şoför Ceyda Erkol, kısa bir süre önce Bandırma Toplu Taşıma A.Ş. otobüslerinde çalışmaya başladı. Bandırma'nın ikinci kadın otobüs şoförü olarak tarihe geçen 39 yaşındaki Ceyda Erkol, şuanda Bandırma'da otobüs şoförlüğü yapan tek kadın olarak ismini koruyor.

2016 yılında İŞKUR'un sağladığı imkanlar ile şoförlük kariyerine başladığını belirten Ceyda Erkol, "Hayalimde şoför olmak yoktu ancak araba kullanmayı çok seviyordum. Bu ilgim sayesinde İşkur tarafından sağlanan bir eğitim programına katıldım. Burada aldığım eğitimin ardından profesyonel şoförlük hayatıma başladı. 2016 yılında Manisa'da çalışmaya başladım. Bandırma'ya gelmeden önce de Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 yıl kadar personel taşımacılığı yaptım. Her meslekte olduğu gibi benim mesleğimde de mobbing var. Ben de bu tarz mobbing olayları ile çok karşılaştım. En büyük destekçim olan annem ve çocuklarım sayesinde bu zorlukları bir şekilde aşıyorum. Zaman içinde meslektaşlarım da kadınların bu meslekte var olmasına alıştı. Ailemin desteği ve meslektaşlarımın yardımı ile mesleğimi yapmaya devam ediyorum. Halkın tepkisi çok olumlu Bu nedenle ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erkol "Kadınların bulunduğu her yer, her alan çiçek açıyor"

Şoförlük yapmak isteyen ya da erkek mesleği olarak görülen mesleklerde çalışmak isteyen kadınların çekinmemesi gerektiğini vurgulayan Erkol, "Kadınların bulunduğu her yer, her alan çiçek açıyor. Bu nedenle bu sektörde bulunan kadınlar aslında erkeklerin egemen olduğu mesleklerin herkes tarafından yapılabileceğini gösteriyor. Kadınlar, erkeklerin egemen olduğu mesleklerde çalışmaktan hiç çekinmesinler. Kadınların yapmak isteyip de yapamayacağı hiçbir iş yok. Zaman içinde halk da iş arkadaşlarımız da bu duruma çok alıştıkları için tepkileri normalleşiyor. Kadınlar hiçbir alanda çalışmaktan, kendi ayaklarının üstünde durmaktan hiç çekinmesinler. Kadınlar her şeyi başarabilir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Bandırma, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Kadın Şoför Takdir Topluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:35 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil
10:34 Altında Fed etkisi sürüyor Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti Altında Fed etkisi sürüyor! Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 11:16:48. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Kadın Şoför Takdir Topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement