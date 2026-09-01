Balıkesir\'de LGS\'de tam puan alan ve YKS\'de ilk 100\'e giren 13 öğrenciyi Vali Ustaoğlu tebrik etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Liselere Giriş Sınavı'ında tam puan alan ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren öğrencileri tebrik etti.

Balıkesir'e getirdikleri başarılarla Türkiye şampiyonlarının arasına giren LGS'de Beril Sezer, Duru Kurtulmuş, Beyza Erbaş, Kuzey Geren, Miray Panç ve Defne Yıldız ile YKS'de Semih Işık Yılmaz, Umut Güven, Emir Kunt, Mert Eren Kaymak, Melek Ceyda Bozan, Ceylin Naz Ölçer ve Hakan Certel'e eğitim hayatlarının başarılarla dolu olmasında önemli bir adım attıklarını söyleyen Vali Ustaoğlu, öğrencilerle gurur duyduğunu, başarılarının katlanarak büyüyeceğine inandığını ifade etti. Vali Ustaoğlu, "gurur tablosu" şeklinde hitap ettiği öğrencilere; milli değerlerine sahip çıkarak, elde ettikleri başarı ve sahip oldukları zekayı ülkenin geleceği için kullanmalarını istedi.

Vali Ustaoğlu, bu gurur tablosunun oluşmasında büyük emekleri bulunan aileleri de sabır, özveri ve desteklerinden dolayı kutlayarak, çocuklarının başarılarına sundukları katkı için teşekkür etti.