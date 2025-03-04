Balıkesir'de MOD10 Gençlik Orkestrası unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika
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Balıkesir'de MOD10 Gençlik Orkestrası unutulmaz bir konser verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası bünyesindeki MOD10 Gençlik Orkestrası, ikinci sezonun ilk konserinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. 8-18 yaş arasındaki yetenekli gençlerden oluşan orkestra, Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

04.03.2025 16:50
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Balıkesir'de MOD10 rüzgarı esti

MOD10'un genç yeteneklerinden unutulmaz konser

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası bünyesinde faaliyet gösteren ve birbirinden yetenekli gençlerden oluşan MOD10 Gençlik Orkestrası, ikinci sezonun ilk konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gençlerin müzik yeteneğini keşfetmek ve hayallerine adım adım yaklaşmalarını sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde kurulan MOD10 Gençlik Orkestrası ikinci sezon konserlerine coşkuyla başladı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere katılım oldukça yoğun oldu. Şef Umut Ayral yönetiminde tamamı 8-18 yaşları arasındaki birbirinden yetenekli 45 gençten oluşan MOD10 Gençlik Orkestrası, Türk müziğinin en sevilen eserlerine hayat verdi. Konser sonunda genç müzisyenler ve konuklar, hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Marşı"nı seslendirdiler. Konsere; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"20 ilçemizden bu etkinliklerimiz devam edecek"

MOD10 Gençlik Orkestrası'nın muhteşem bir konsere imza attığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, "Hiç bitmesini istemediğimiz bir gecenin sonuna geldik. Ahmet Başkanımızın sonsuz sevgi ve saygılarını sizlere sunuyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz çok güzel bir akşam yaşattılar bize. Bu gecenin kahramanı Umut hocamızı da unutmuyoruz, orkestramızla birlikte; çocuklarımızı, gençlerimizi emanet ediyoruz. O da gerçekten başarılı çalışmalarla bizleri gururlandırıyor. 20 ilçemizde bu etkinliklerimizi sonuna kadar devam ettireceğiz" diyerek kültür sanat programlarının da her geçen gün artarak süreceğini dile getirdi.

"Hepinizin yüreğine sağlık"

Sevinç Baykan Özden, "Konserde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Benim çok değerli şehrimin çocuklarının çok değerli velileri burada. Hepinizin yüreğine sağlık böyle çocuklar yetiştirdiğiniz için. Hepinize tek tek teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çok güzel bir konser izlediklerini söyleyen Merve Kopuk, "Burada öğrencilerim vardı. Onları izlemeye geldim. Gerçekten çok çok başarılılardı. İzlerken gözlerim doldu ve gurur duydum. Tebrik ederim gerçekten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi böyle bir şeye vesile olduğu için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarının da MOD10 Gençlik Orkestrası'nda yer aldığını söyleyen Damla Kümür, "Çok güzeldi gerçekten. İkinci sezona çok iyi bir giriş yapıldı. Orkestradaki çoğu kişi arkadaşımdı. Çok güzel eğlendik. Hepsinin ağzına sağlık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de MOD10 Gençlik Orkestrası unutulmaz bir konser verdi - Son Dakika

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