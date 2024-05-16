Balıkesir'de motokurye bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç için tepkiler - Son Dakika
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Balıkesir'de motokurye bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç için tepkiler

Balıkesir\'de motokurye bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç için tepkiler

Balıkesir'de motokuryelik yaparken bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ata Emre Akman için CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları ve motosiklet severler bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Gençler, saldırıya tepki gösterirken, benzer olayların yaşanmaması için çağrıda bulundu.

16.05.2024 18:34
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Balıkesir'de bir grup genç, motokuryelik yaparken bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ata Emre Akman için bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Balıkesir'de motokuryelik yaparken bir eve sipariş götürdükten sonra bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ata Emre Akman için Balıkesir'de CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları ve motosiklet severler bir araya geldi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda bir araya gelen gençler, saldırıya tepki gösterirken, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için çağrıda bulundular.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Sandıkçı, yaptığı açıklamada, "Ata Emre Akman'ın hunharca öldürülmesi, hepimizi derinden sarsmış ve yüreklerimizi paramparça etmiştir. Ata Emre, genç yaşında hayalleriyle, umutlarıyla, sevdikleriyle birlikte nice güzel günler vaat eden biriydi. Ancak onun hayatı, bir caninin karanlık düşünceleriyle son buldu. Bu acı olay, sadece bir kişinin değil, hepimizin hayatında derin bir yara açmıştır. Ata Emre'nin anısını yaşatmak, adaletin yerini bulmasını sağlamak için bir araya geldik. Unutmayalım ki, birlikte mücadele ettiğimiz sürece, bu tür acı olayların önüne geçebiliriz. Birlikte hareket ederek, daha güvenli ve huzurlu bir dünya için çalışmalıyız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de motokurye bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden genç için tepkiler - Son Dakika

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