Balıkesir'de öğrenciler uçurtmalarla Gazze'deki çocukların haklarına dikkat çekti - Son Dakika
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Balıkesir'de öğrenciler uçurtmalarla Gazze'deki çocukların haklarına dikkat çekti

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Balıkesir\'de öğrenciler uçurtmalarla Gazze\'deki çocukların haklarına dikkat çekti
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MEB'in "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in 20 ilçesinde öğrenciler uçurtma uçurdu. Gazze'deki çocukların hakları, Türk ve Filistin bayraklı uçurtmalarla gökyüzüne taşındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış, kardeşlik, dayanışma ve umut mesajlarını gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri, Balıkesir il genelinde gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler; hazırladıkları uçurtmalar, resimler, afişler, dövizler ve farklı sanatsal çalışmalarla Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalardan etkilenen çocuklara dikkat çekti. Öğrenciler, çocukların yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun haklarının korunmasına yönelik mesajlarını çeşitli etkinliklerle ifade etti.

Balıkesir'in 20 ilçesinden gökyüzüne barış ve umut mesajı

Balıkesir İl genelindeki 20 ilçede düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluştururken; barış, kardeşlik, dayanışma ve umut dileklerini de gökyüzüne taşıdı. Uçurtmaların yanı sıra öğrencilerin hazırladığı resim, afiş ve dövizlerde "Çocuklar Oyun Oynamalıdır", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır" mesajları öne çıktı. Etkinliklerle öğrencilerin, dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlara yönelik farkındalık kazanmaları; çocukların temel haklarının korunması konusunda duyarlılık geliştirmeleri amaçlandı.

Çocukların Kaleminden barış, gökyüzünden umut

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler; empati, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerleri sanat ve etkinlikler yoluyla ifade etme fırsatı buldu. Balıkesir il genelinde aynı duygu ve temennide buluşan öğrenciler, uçurtmalarını yalnızca gökyüzüne değil, barış ve umut dolu bir geleceğe doğru uçurdu.

Balıkesir'den yükselen bu anlamlı mesaj bir kez daha gösterdi: Çocukların yeri savaşların değil, oyunların; korkunun değil, güvenin; gökyüzünün ise umutla uçuşan uçurtmaların yanıdır.

Kaynak: İHA
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