Balıkesir'de On On Kafe'nin 16. Şubesi Açıldı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal yaşamını canlandırmak ve gençlerin vakit geçirebileceği uygun fiyatlı buluşma noktaları oluşturmak için Karesi'ye bağlı Paşaalanı Mahallesi'nde On On Kafe'lerin 16'ncı şubesini hizmete açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait On On Kafe'lerin sayısı her geçen gün artıyor. Vatandaşları ucuz ve kaliteli kahve ile buluşturan On On Kafe'lerin 16'ncı şubesi, Paşaalanı'nda hizmete açıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda kurdele kesiminin ardından Başkan Akın, konuklara kahve ikramında bulundu.

"Bir hafta içerisinde ilk Emekli Evi'mizi açıyoruz"

Uygun fiyatlarla kaliteli hizmetin sunulduğu sosyal alanları artırdıklarının müjdesini veren Başkan Ahmet Akın, "On On Kafemizin 16'ncı şubesini açıyoruz. Kentimize sosyal alanlar kazandırıp, bunu büyütmek için ekonomik şartlarda en iyi hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak için mücadele içerisindeyiz. Sındırgı, İvrindi ve Savaştepe belediye başkanlarımız da buradalar. Sağ olsunlar. Onların ilçelerinde de tüm ilçelerimizde de bu On On Kafe'lerimizi ve sosyal alanlarımızı yükseltmek, çoğaltmak için de bir çalışma içerisindeyiz. Bir tek On On Kafe'ler de değil. Sosyal alanlar, emeklilerimizin evleri… Bir hafta içerisinde ilk Emekli Evi'mizi açıyoruz. Şu anda bütün tefrişatı bitti. Orada emeklilerimiz çok ucuz şartlarda çayını, kahvesini içecek. Yanına torununu, çoluğunu çocuğunu alacak ve en azından nefes alacak bir ortamı oluşacak. Hayat pahalılığı ortada, biz istiyoruz ki sosyal belediyecilik anlayışıyla bir nebze de olsa Kuvayi Milliye ruhuyla birlikte vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yanında olalım" diye konuştu.

"Yakında şehir tiyatromuz hayata geçiyor"

Ramazan ayı için de Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Akın, "Ramazan'da yüzbinlerce kardeşimizle 20 ilçemizde iftarımızı birlikte yapacağız. Bununla ilgili açıklama yapacağız. 20 ilçemizin tamamında hem iftarlarımızda hem de sahurlarımızda oradaki vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu etkinliklerimizi de ilçe belediye başkanlarımızla kol kola, omuz omuza vererek yapıyoruz. Huzurlarınızda onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Balıkesir her türlü güzelliği içinde barındıran, körfeziyle, doğasıyla, Alaçam Dağları, Kapıdağ yarımadası, Kazdağları ile dünyanın en güzel kenti. Tabii biz bazı reklam filmlerinde nezaketen dünyanın en güzel kenti diyoruz. Yakında şehir tiyatromuz hayata geçiyor. Her hafta, haftalık olarak ihtiyaç sahibi evlatlarımızın evlerine beslenme çantalarını gönderiyoruz. İhtiyaç sahibi olan binlerce aileye bu beslenme çantalarını teslim ediyoruz. Anne, babalar ailecek sofralarını kuruyor. Milletimize Allah korkusuyla, kul hakkı yedirmeden hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.