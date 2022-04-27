Balıkesir'de örnek işletmeci, plaj kumlarını eliyor - Son Dakika
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Balıkesir'de örnek işletmeci, plaj kumlarını eliyor

27.04.2022 00:58
Balıkesir'de örnek işletmeci, plaj kumlarını eliyor

Turistik Burhaniye ilçesinde, sezon hazırlıkları devam ederken, plajda büfe sahibi Birol Sarı da, büfe çevresindeki kumları un eleği ile elemeye başladı.

Turistik Burhaniye ilçesinde, sezon hazırlıkları devam ederken, plajda büfe sahibi Birol Sarı da, büfe çevresindeki kumları un eleği ile elemeye başladı. Eleme işleminin 15 günde tamamlanacağını anlatan Sarı, plajlara çöp atılmamasını istedi.

Burhaniye'de turistik Ören sahilinde sezon hazırlıkları başlarken, Büfe işletmecisi Birol Sarı da büfesinin çevresindeki kumları un eleği ile elemeye başladı. Birol Sarı'nın yaptığı uygulama takdir topladı. Mavi bayraklı Ören plajında sezon hazırlığı yaptığını anlatan 55 yaşındaki Birol Sarı, "Burada sezon hazırlığı yapıyoruz. Yaklaşık 11-12 senedir uygulayageldiğimiz elek sistemi ile bu kumu temizliyoruz burada. İnsanlar buraya geldiği zaman en azından buranın farklılığını hissetmelerini istiyoruz. Burada verilen emeğin karşılığını bizde tabi ki hizmet ederek hem de para kazanarak almak istiyoruz. Ben bu işi yaparken, bu sahillere gelen ailelere ve gençlere sesleniyorum. Yediğiniz içtiğiniz şeyleri kuma atmayın. Çünkü bu kumların elenmesi çok zor. Burada inanın 10-15 günlük bir emeğimiz var. Burada ne çektiğimizi biz biliyoruz. Lütfen bize yardımcı olun" dedi. - BALIKESİR

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Ören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de örnek işletmeci, plaj kumlarını eliyor - Son Dakika


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