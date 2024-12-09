Balıkesir'de Su Baskınlarına Karşı Yağmur Suyu Drenaj Projeleri Başlatıldı

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Balıkesir'de şiddetli yağışlara karşı önlem alınıyor

BASKİ'den su baskınlarını bitirecek adım

BALIKESİR - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Karesi'de Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Çay Deresi 4. Kısım Islah Çalışmaları ile eş zamanlı olarak yağmur suyu drenaj projelerini başlattı. Yoğun yağış dönemlerinde meydana gelebilecek su baskınlarını önlemeyi hedefleyen BASKİ ekipleri, Ahmet Toprak Caddesi'nde 20 metre uzunluğundaki 600'lük yağmur suyu hattını tamamlarken kalan üç geçiş için gece çalışması yürütüyor.

Balıkesir'de kaliteli hizmet ve sorunsuz altyapının sürekliliği için çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Karesi ilçesindeki altyapı yatırımları kapsamında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü Çay Deresi 4. Kısım Islah Çalışmaları ile eş zamanlı olarak yağmur suyu drenaj projelerini hayata geçiriyor. Bölgede yoğun yağışlar nedeniyle yaşanabilecek su taşkınlarını ve sel tehlikesini önlemek için BASKİ ekipleri planlanan dört geçişten ilkini tamamladılar. Şehri daha güçlü bir altyapıya kavuşturma hedefiyle çalışan BASKİ ekipleri, 20 metre uzunluğundaki 600'lük yağmur suyu hattının yanı sıra baca montajını gerçekleştirdiler. Ahmet Toprak Caddesi'nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını sürdüren ekipler diğer üç geçiş için de trafiği aksatmamak ve vatandaşlara mağduriyet önlemek için gece çalışması yapıyorlar.

Dört geçişten ilki tamamlandı

Bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen çaplarda yağmur suyu drenaj hatlarının inşasına başlayan BASKİ ekipleri, toplam dört adet geçişten ilkini tamamladı. 20 metre 600'lük bir adet bacanın montajı gerçekleştirilirken diğer üç geçiş için trafik yoğunluğunu azaltmak için gece çalışması yapıldı. Devlet Su İşleri Çay Deresi 4. Kısım ıslahıyla beraber yapılan çalışmalarda toplamda 80 metrelik metraja sahip; iki tanesi 800'lük yağmur suyu hattı, bir tanesi ise 1000'lik yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlandı. Ayrıca bölgede uygun noktalara yağmur sığ drenajı için mazgallar konularak çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

Su baskınlarının önüne geçilecek

Yağmur suyu drenaj projeleri kapsamında Ahmet Toprak Caddesi'nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlandı. Bölgedeki yağmur suyu birikintilerini azaltmayı hedefleyen proje sayesinde özellikle yoğun yağış dönemlerinde meydana gelen su baskınlarının da önüne geçilecek. İlçenin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik atılan bu adımlar, bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz"

Karesi'de bulunan Ahmet Toprak Caddesi üzerindeki çalışmalarla ilgili açıklama yapan BASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanı İskender Çavdar, "Çalışmamıza Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Çay Deresi 4. Kısım ıslah çalışmasıyla beraber, ortaklaşa başladık. Burada bizim yaptığımız çalışma, yağmur suyu ile alakalı biz start vermiş olduk. Özellikle bu Ahmet Toprak Caddesi üzerinde yoğun yağışlarda oluşan birikintileri önlemek amacıyla Çay Deresi'ne deşarjlarımızı yapıyoruz. Bunun gibi dört tane daha deşarjımız var, ilkini bu akşam gerçekleştiriyoruz. Daha sonraki süreçlerde de diğerlerine devam edip en azından vatandaşlarımızın yoğun yağışlarda mağduriyetlerini gidermek amacıyla bu çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekiplerimiz 7,24 sahada"

Ahmet Toprak Caddesi üzerinde bu çalışmaların devam edeceğini söyleyen Çavdar, "İlk deşarjımızı yapıyoruz, daha sonraki süreçte biraz daha ileride çalışmamız olacak. Yağmur suyu projemize dayalı çalışıyoruz, çaplarımızı, her şeyimizi ona göre yapıyoruz. Daha sonra mazgallarımızı da koyarak buradaki vatandaşın mağduriyetini gidermiş olacağız. Çalışmalarımızı planlayarak gidiyoruz. Büyük bir ihtimalle en azından bahar yağmurları, yoğun yağışlar gelene kadar bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada, bugün olduğu gibi hem yoğun yağışlarda olsun hem de diğer noktalarda halkımızın rahat etmesi için çalışıyor" şeklinde konuştu.