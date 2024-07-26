Balıkesir'de Tanınmış Marangoz Ustasının Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de Tanınmış Marangoz Ustasının Eşi Hayatını Kaybetti

Balıkesir\'de Tanınmış Marangoz Ustasının Eşi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in tanınmış marangoz ustası Sami Bölükler'in eşi ve Eyüp Bölükler'in annesi Medine Bölükler (76), uzun süredir hasta olduğu için yoğun bakımda tedavi görüyordu. Medine Bölükler'in cenazesi Zağnopaşa camisinde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme kabristanında defnedildi. Cenaze namazına, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Derneği Başkanı, Marangozlar Derneği Başkanı Ersin Sözdemir, Balıkesirspor yöneticisi ve iş adamı Sadettin Akbaba, marangoz esnafı ve dost ve akrabaları katıldı.

26.07.2024 18:07
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Balıkesir'in tanınmış marangoz ustalarından ve iş adamı Sami Bölükler'in eşi ve Eyüp Bölükler'in annesi Medine Bölükler (76) hayatını kaybetti.

Balıkesir'in tanınmış marangoz ustası Sami Bölükler'in uzun süredir hasta olan ve yoğun bakımda tedavi gören eşi Medine Bölükler, hayatını kaybetti. Medine Bölükler'in cenazesi Zağnopaşa camisinde İkindi namazı sorası kılınan cezneze namazı sonrası Başçeşme kabristanında toprağa verildi. Balıkesir Zağnos Paşa Camisinde kılınan cenaze namazına Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Derneği Başkanı, Marangozlar Derneği Başkanı Ersin Sözdemir, Balıkesirspor yöneticisi ve İş adamı Sadettin Akbaba, marangoz esnafı ve dost ve akrabaları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Tanınmış Marangoz Ustasının Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İBRAHİM COŞKUN: Yahu bu nasil haber ..başka haber mi yok Sallama habermi yoksa Bu ulkede an itibariyla olay oluyo Boyle gereksiz haberlere ne gerek var 0 0 Yanıtla

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