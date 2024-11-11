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Balıkesir'de trafik kazası: 6 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada aynı aileden olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olay sabaha karşı Altıeylül İlçesi Çevreyolu İzmir istikameti Yağcı Otomotiv önünde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Arama merkezini araması sonrası Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından kazaya müdahale edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan araç içinden aynı aileden olmak üzere İ. E. G., A. G., Z. G., H. E. G., H. S. G., A. A. G. isimli vatandaşları yaralı şekilde sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.