Balıkesir'de vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerlerinde değişiklik - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerlerinde değişiklik

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Balıkesir'de vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerlerinde değişiklik oldu.

02.07.2024 12:07
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Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Balıkesir'de vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerlerinde değişiklik oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, vali yardımcıları ve bazı ilçelerdeki kaymakamların görev yeri değişti.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Balıkesir'de görev yapan Vali Yardımcısı Mustafa Çek Tekirdağ Vali Yardımcılığı'na, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz Mersin Vali Yardımcılığı'na, Balıkesir Valiliği Hukuk Müşaviri Mustafa İlhan Balıkesir Vali Yardımcılığı'na, Samsun Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım Balıkesir Vali Yardımcılığı'na, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Balıkesir Vali Yardımcılığı'na ataması gerçekleşti. Kararnamede Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt İstanbul Eyüpsultan Kaymakamlığı'na atanırken Savaştepe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal Adıyaman Kahta Kaymakamlığı'na Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun Van Bahçesaray Kaymakamlığı'na, İvrindi Kaymakamı Umut Pazarcı da Tunceli Hozat Kaymakamlığı görevine verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte İzmir Dikili Kaymakamı Ali Edip Duran Balıkesir Vali Yardımcılığına, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş Gönen Kaymakamlığına, Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak Gömeç Kaymakamlığı'na, Gümüşhane Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın Savaştepe Kaymakamlığı görevine ataması gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

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