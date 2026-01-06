Balıkesir'de 'yakın berber' uygulaması: İlçe ilçe dolaşarak hizmete devam ediyor - Son Dakika
Balıkesir'de 'yakın berber' uygulaması: İlçe ilçe dolaşarak hizmete devam ediyor

06.01.2026 15:45  Güncelleme: 15:49
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'yakın berber' uygulaması ile yaşlı ve dar gelirli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti sunarak sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Uygulama, ilçelerde de büyük ilgi görüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülen 'yakın berber' uygulaması, hizmetlerini ilçelerde de yürütmeye devam ediyor. Özellikle yaşlı, dar gelirli ve kuaför hizmetine erişimde zorluk yaşayan vatandaşların imdadına koşan 'yakın berber' her geçen gün daha da talep görüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulamada belirlenen noktalarda ve program dahilinde hayata geçirilen uygulama oldukça ilgi görürken uygulanan hizmetin ilçelerde de yaygınlaşması vatandaşları sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan 'yakın berber' uygulaması vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi gördü. Hizmetin ücretsiz olarak gerçekleştirildiği uygulama vatandaşların önemli bir ihtiyacına karşılık veriyor. Hem sosyal dayanışmayı güçlendiren hem de vatandaşların temel ihtiyaçlarına doğrudan dokunan uygulama, örnek bir belediyecilik uygulaması olarak öne çıkıyor. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi, sürdürülen bu hizmetin diğer ilçeler genelinde de önemli bir ihtiyaca karşılık vereceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

